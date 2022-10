Erste Behörden und Konzerne kehren zur Maskenpflicht zurück Stand: 28.10.2022 11:01 Uhr In Supermärkten und anderen Innenräumen sieht man sie kaum noch. Nun aber wird die Maske wieder zur Pflicht - zumindest in einigen öffentlichen Gebäuden und in ersten Unternehmen.

In Göttingen macht der Landkreis nach Informationen des NDR in Niedersachsen vom Hausrecht Gebrauch. Besucherinnen und Besucher müssen vom 1. November an im Kreishaus Maske tragen. Dasselbe gilt in anderen Landkreisen, darunter Celle, Northeim und Hildesheim. In manchen Landkreisen, zum Beispiel im Emsland, muss man sich für Termine anmelden. Dabei ist eine Maske bislang nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen.

VW: Maskenpflicht, wenn Abstand nicht eingehalten wird

Arbeitgebende können die Maske ebenfalls einfordern. So verlangt Volkswagen vom 31. Oktober an von allen Mitarbeitenden verpflichtend das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

In manchen Bereichen gilt die Maskenpflicht ohnehin immer noch, etwa in Bus und Bahn sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

