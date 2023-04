Deiche gefährdet: Jäger wollen keine Wölfe an der Küste Stand: 06.04.2023 19:17 Uhr Die Jägerschaften von Niedersachsens Küste machen ihrem Ärger Luft. Sie fordern ein Wolfsmanagement, den Schutz der Deichschafe und die Überprüfung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene.

Am Donnerstag haben zehn Küstenjägerschaften zwischen Emden und Stade sowie die Landesjägerschaft Niedersachsen und Bremen ein Positionspapier veröffentlicht. Darin beschreiben sie den deutlichen Anstieg des Wolfsbestandes in Niedersachsen in den vergangenen 15 Jahren und damit verbundene Probleme: "Übergriffe auf Nutztiere steigen ebenso wie die Anzahl der Nahbegegnungen", heißt es in der sogenannten Auricher Erklärung.

Jäger führen Bedrohung der Deichschafe ins Feld

Als eines der Hauptprobleme sehen die Jägerschaften die Bedrohung der Deichschafe. Die Menschen würden sich auf die Sicherheit der Deiche verlassen. Die Sicherheit der Deiche könne aber nur mit einer kontinuierlichen Beweidung durch Schafe gewährleistet werden. "Wolfsabweisender Grundschutz" sei nicht leistbar, Herdenschutzhunde aufgrund der Nähe zu Touristen keine Option. Immer mehr Schäfer und Nutztierhalter würden aufgeben, auch weil nötige Zäune weder "praktikabel noch umsetzbar" seien und darüber hinaus keinen hundertprozentigen Schutz vor dem Wolf bieten würden.

Kritiker sehen Land in der Pflicht

In dem Papier mahnen die Verfasser an, dass die Landesregierung sich entgegen anderer Bundesländer nicht für eine Überprüfung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene ausgesprochen habe. Zu einer ganzen Reihe von Forderungen gehört deshalb unter anderem "ein europarechtskonformes, regional differenziertes Bestandsmanagement", den Deichschutz durch Beweidung gegenüber dem Schutz des Wolfes vorrangig zu behandeln und die Einrichtung einer "wolfsrudelfreie Zone in den küstennahen Landkreisen". Die Politik müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen und für sie eintreten.

"Die wollen nur ballern!"

Das Umweltministerium sieht Küstenschutz durch den Wolf nicht gefährdet und Herdenschutzhunde sowie Zäune - entgegen der vorherrschenden Meinung innerhalb der Jägerschaften - als geeignete Maßnahmen. Für Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) ist die "Auricher Erklärung" der Küstenjäger ein "guter Input für die weitere Debatte", zum Beispiel für das Dialogforum "Weidetierhaltung und Wolf". Der NABU in Niedersachsen kritisiert dagegen das Positionspapier: Das Wolfsmonitoring habe gezeigt, dass es kein exponentielles Wachstum des Wolfsbestandes in Niedersachsen gebe. Auch die Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere blieben konstant. Wolfsfreie Zonen seien zudem nicht mit Bundes- und EU-Recht vereinbar, sagte eine Sprecherin. Der "Freundeskreis freilebender Wölfe" aus Wolfsburg lehnt das Papier der Jäger ab. "Die wollen nur ballern!", sagte der Vereinsvorsitzende Ralf Hentschel dem NDR in Niedersachsen.

