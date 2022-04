Datenschutzbeauftragte: Arbeitgeber müssen Impfdaten löschen Stand: 19.04.2022 11:46 Uhr Fast überall sind die Corona-Regeln gefallen - auch am Arbeitsplatz. Daher fordert Niedersachsens Datenschutzbeauftragte von Arbeitgebern, die Corona-Daten der Mitarbeitenden zu löschen.

Unternehmen und Behörden müssten viele personenbezogene Corona-Daten jetzt löschen, weil die gesetzlichen Vorgaben weggefallen seien, sagte Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Als Beispiel nannte sie das Ende der Zugangsbeschränkungen am Arbeitsplatz nach der 3G-Regel, für die der Impf-, Genesenen- und Teststatus der Mitarbeitenden erfasst wurde. "Wer sich noch nicht darum gekümmert hat, sollte das spätestens jetzt tun, um keine rechtswidrigen Datenfriedhöfe anzulegen", so Thiel. Sie kündigte für dieses Jahr unangemeldete Kontrollen an.

Im Gesundheitswesen sind bestimmte Daten noch notwendig

In der Gastronomie gibt es ebenfalls keine rechtliche Grundlage mehr, um Kontaktdaten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu erheben. Hingegen sei im Gesundheitsbereich die Verarbeitung bestimmter Daten nach wie vor erforderlich und damit rechtskonform, hieß es von der Datenschutzbeauftragten. Unter anderem betreffe das die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die für Mitarbeitende etwa von Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen gilt.

