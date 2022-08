DWD: Gewitter in Vorpommern und Niedersachsen Stand: 18.08.2022 18:09 Uhr Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch im Laufe des Donnerstags wieder Gewitter in Niedersachsen. Erste Warnungen vor schwerem Gewitter gab es am Nachmittag für Teile Vorpommerns.

Der DWD warnte am frühen Abend vor schweren Gewittern im äußersten Süden Vorpommerns. Dort könne es zudem zu Hagel und Starkregen mit bis zu 35 Litern Regen pro Quadratmeter und Stunde kommen sowie zu Böen mit bis zu 70 km/h. Nach wenigen Stunden war die Warnung wieder aufgehoben. Für Niedersachsen erwartet der DWD vereinzelt starke Gewitter mit 25 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Teils können es auch um die 35 Liter pro Quadratmeter sein, die in kurzer Zeit fallen - der DWD spricht dabei von Unwetter. Die Höchstwerte sollen in Niedersachsen zwischen 25 Grad in Ostfriesland und 31 Grad in den östlichen Landesteilen liegen. Auf den Inseln wird es kühler; hier werden 24 Grad erwartet.

Am Mittwoch vor allem im Westen und Norden Unwetter

Am Mittwochabend waren Unwetter in einem schrägen Band über den Westen und Norden Niedersachsens hinweggezogen. Betroffen waren vor allem die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland, Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg sowie Wilhelmshaven und Bremerhaven. Teils brachten die Unwetter laut DWD zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel und Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Der Bahnverkehr zwischen Bremen und Hamburg war wegen eines umgestürzten Baums stundenlang unterbrochen. In Weertzen im Landkreis Rotenburg (Wümme) schlug ein Blitz in einen Dachstuhl ein. Das brennende und stark rauchende Dach des Hauses konnte schnell gelöscht werden. Im Wendland bestand zudem eine amtliche Hitzewarnung - genau wie für fast den ganzen Osten Deutschlands. In Teilen Niedersachsens herrscht weiterhin hohe Waldbrandgefahr.

