Cyber-Angriff? Industrie- und Handelskammern sind offline Die Webseiten der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niedersachsen sind derzeit nicht erreichbar. Ein bundesweites Problem - ein Cyber-Angriff ist nicht auszuschließen.

In Oldenburg, Stade, Ostfriesland-Papenburg und Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sind die Internetseiten der IHK weiterhin offline. Auch per Mail sind die Kammern nicht zu erreichen. Das Problem besteht nach Auskunft eines Sprechers aus Osnabrück seit Mittwochabend. Intern könne jedoch weiter gearbeitet werden. Und: Die Telefonleitungen funktionieren weiterhin. Mit der Behebung des Problems, das bei einem IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen liege, werde noch heute gerechnet.

Noch ist kein Geld verlangt worden

Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bereits am Donnerstag im Auftrag der IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung in Dortmund mitteilte, wurden die "IT-Systeme der IHK-Organisation vorsorglich heruntergefahren". Eine Cyber-Attacke sei nicht auszuschließen, so der DIHK. Bisher ist nach Informationen des NDR in Niedersachsen kein Geld von den Industrie- und Handelskammern verlangt worden.

