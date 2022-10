Corona in Niedersachsen: Zahl infizierter Schüler steigt Stand: 14.10.2022 21:25 Uhr Immer mehr Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in Niedersachsen infizieren sich zurzeit mit Corona. Zusätzliche Schutz-Maßnahmen soll es nach den Herbstferien aber laut Kultusministerium nicht geben.

6.359 Corona-Fälle unter den rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen meldete das Kultusministerium am Freitag für die vergangene Woche. Das seien knapp 1.500 mehr als in der Vorwoche. Gleichzeitig stieg auch die Zahl infizierter Lehrkräfte auf rund 1.800 - das sind 400 mehr als in der Woche zuvor. Zudem infizierten sich 600 sonstige Beschäftigte an den Schulen - auch hier zeichnet sich ein ansteigender Trend ab. Insgesamt arbeiten an den Schulen im Land 100.000 Menschen.

VIDEO: Corona: Krankenhäuser im Norden sind überlastet (13.10.2022) (3 Min)

Keine intensive Testphase nach den Herbstferien

Trotz der steigenden Zahlen soll es nach Angaben des Kultusministeriums auch nach den Herbstferien keine strengeren Corona-Schutzmaßnahmen geben, die über den geltenden Stufenplan hinausgehen. Auch soll es nach derzeitigem Stand keine Phase mit zusätzlichen Testmöglichkeiten geben. Nach den Sommerferien hatte das Land noch an den ersten fünf Schultagen Selbsttests zur freiwilligen Nutzung bereitgestellt. Derzeit erhalten Schülerinnen und Schüler nach Bedarf bis zu zwei Corona-Tests pro Woche. Masken können in der Schule freiwillig getragen werden, eine Pflicht dazu besteht nicht.

Regeln für Schulen nach dem Stufenplan

Für strengere Maßnahmen nach dem Stufenplan sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate und die Belegungsrate von Intensivbetten mit Covid-Erkrankten entscheidend. Wenn die Hospitalisierungsinzidenz bei 15 liegt und die Intensivbettenauslastung 10 Prozent erreicht, dann tritt die erste Stufe in Kraft. Für die Schulen bedeutet das, dass Beschäftigte eine Maske tragen müssen. Die zweite Stufe tritt in Kraft, wenn die Hospitalisierung einen Wert von mehr als 20 und die Intensivbettenbelegung einen Wert von mehr als 15 Prozent erreichen. In dem Fall müssen auch alle Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Jahrgang eine Maske tragen. Zudem wird dann wieder eine Testpflicht an Schulen eingeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus