Corona: Ministerin Behrens erwartet "Herbst der Achtsamkeit" Stand: 20.09.2022 14:35 Uhr In Niedersachsen wird es vorerst keine zusätzlichen Corona-Regeln geben. Sollte sich in den kommenden Monaten jedoch die Lage in Kliniken zuspitzen, sind laut Ministerin Behrens zwei Szenarien vorgesehen.

"Der dritte Corona-Herbst wird ein Herbst der Achtsamkeit, aber keiner der Beschränkungen", sagte Sozialdemokratin Daniela Behrens am Dienstag in Hannover. Eine Maskenpflicht in Arztpraxen und Fernzügen werde es entsprechend den Regelungen des Bundes auch nach dem 1. Oktober geben. Aber darüber hinaus "brauchen wir keine weiteren Maßnahmen." Das gelte zumindest "zum jetzigen Zeitpunkt". Sie schaue angesichts der vergangenen Monate weiter optimistisch auf Herbst und Winter. Von einer Entwarnung vor der Corona-Pandemie würde sie allerdings nicht reden wollen, dafür gebe es noch zu viele ungeimpfte Menschen über 60 Jahren und es seien weiterhin gefährlichere Virusvarianten möglich.

AUDIO: Neues Infektionsschutzgesetz: Maßnahmen für den Herbst (08.09.2022) (7 Min) Neues Infektionsschutzgesetz: Maßnahmen für den Herbst (08.09.2022) (7 Min)

Zwei Belastungsstufen: Winterreifen- und Schneeketten-Szenario

Für den Fall, dass sich die Corona-Lage in den Krankenhäusern in den kommenden Monaten verschärft, sieht das Land zwei Belastungsstufen mit entsprechenden Maßnahmen vor. Die beiden Stufen würden - entsprechend den Formulierungen der Bundesregierung - als Winterreifen- und Schneeketten-Szenario bezeichnet. Ersteres soll Behrens zufolge in Kraft treten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung bei 15 liege und die Intensivbettenauslastung durch Covid-19-Patienten zehn Prozent erreicht habe. Dann sollen eine Maskenpflicht für Gastronomie und Veranstaltungen und tagesaktuelle Corona-Tests unabhängig vom Impfstatus eingeführt werden.

Strengeres Szenario Behrens zufolge "sehr unwahrscheinlich"

Das Schneeketten-Szenario erfordert der Ministerin zufolge laut Bundesinfektionsschutzgesetz die Feststellung einer konkreten Gefahr durch den Landtag. Dies ist der Landesregierung zufolge sinnvoll, wenn eine "massive Belastung" des Gesundheitssystems erreicht sei. Konkret müsse die Hospitalisierung dafür einen Wert von mehr als 20 und die Intensivbettenbelegung einen Wert von mehr als 15 Prozent erreichen. "Aus unserer heutigen Sicht ist das ein sehr unwahrscheinliches Szenario", betonte Behrens. Sollte es doch eintreten, würde das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen wieder Pflicht. Zudem müssten Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse dann im Unterricht Maske tragen und sich zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion hin testen. In Gastronomie und öffentlich zugänglichen Räumen würden zudem Hygienekonzepte und Abstandsregeln wiederkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus