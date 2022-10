Stand: 07.10.2022 15:48 Uhr Zahl der Corona-Infektionen in Schulen steigt weiter

In Niedersachsen ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern in der dritten aufeinanderfolgenden Woche gestiegen. In der vergangenen Woche waren es 4.884 Infektionen, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Im Vergleich zur Woche davor seien dies knapp 300 mehr. In der vergangenen Woche sei außerdem die Zahl der infizierten Lehrkräfte auf 1.339 gestiegen, das seien 274 mehr als in der Vorwoche. Unter den sonstigen Beschäftigten der Schulen infizierten sich 465 Menschen mit dem Coronavirus. Die niedersächsischen Schulen werden von rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern besucht; mehr als 100.000 Menschen sind für die Schulen tätig. Pro Woche stehen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Beschäftigten bis zu zwei Corona-Tests zu. Eine Masken- und Testpflicht gibt es nicht mehr.

