Stand: 31.03.2023 07:23 Uhr Hannover, Weser, Leine: Der Tourismus erholt sich

Der Tourismus in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr weiter von der Pandemie erholt - auch im Weser-Leine-Gebiet. Unter anderem in die Stadt und die Region Hannover kamen wieder mehr Touristinnen und Touristen als in den zwei sehr schlechten Corona-Jahren zuvor. Laut Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HTMG) übernachteten im Jahr 2022 insgesamt rund 3,6 Millionen Gäste in der Region, zwei Millionen davon in der Landeshauptstadt. Damit lägen die Zahlen zwar noch deutlich unter dem Rekordjahr 2019, so Geschäftsführer Christian Nolte, die Kurve zeige aber wieder nach oben. Besonders beliebt waren Nolte zufolge unter anderem das Maschseefest, das Steinhuder Meer und die Marienburg. Auch die Region Mittelweser verzeichnete 2022 ein besseres Ergebnis als in den Vorjahren: Mit fast 1,67 Millionen war die Zahl der Übernachtungen in der gesamten Region sogar höher als im Vor-Corona-Jahr 2019. Im Landkreis Nienburg wurde das Vor-Corona-Niveau zwar knapp verfehlt, die Übernachtungszahlen stiegen dennoch deutlich - im Vergleich zu 2021 um fast 56 Prozent.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.03.2023 | 08:30 Uhr