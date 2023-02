Grünkohlessen: Erstmals auch vegan - Lindner neuer König? Stand: 06.02.2023 11:15 Uhr Heute wird beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin eine neue Kohlmajestät gekürt. Außerdem gibt es erstmals ein veganes Grünkohlgericht.

Zur 64. Auflage der Veranstaltung, die zwei Jahre wegen Corona pausieren musste, werden am Montagabend rund 270 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet. "Was wir dieses Jahr zum ersten Mal machen, ist Grünkohl zwar klassisch kochen, aber mit Bio-Grünkohl", sagte Nico Winkelmann, der Chefkoch im Gasthaus Bümmersteder Krug in Oldenburg. Zudem können Gäste erstmals auf eine vegane und glutenfreie Variante des Traditionsgerichts zurückgreifen. Rund zehn Prozent haben sich für die Alternative mit veganen Bratwürsten und Bio-Kartoffeln entschieden, teilte die Stadt mit. Für alle anderen bleibt es laut Einladungskarte beim klassischen "Grünkohl mit Pinkel, Kochwurst, Kasseler und Speck".

VIDEO: Osnabrücker Grünkohlessen: Männerstammtisch nun auch mit Frauen (04.02.2023) (3 Min)

Linder soll neuer Kohlkönig werden

Mit dem traditionellen Grünkohlessen endet auch die Amtszeit von Kohlkönigin Franziska Giffey. Die Regentschaft Giffeys ist die längste, die es je gab. Durch die Corona-bedingte Pause kamen auf das übliche Jahr zwei weitere hinzu. Als sie ihr Amt 2020 antrat, war die SPD-Politikerin noch Bundesfamilienministerin. Zum neuen Kohlkönig soll heute Abend Christian Lindner gekürt werden. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister ist nach Angaben der Stadt Oldenburg als Ehrengast eingeladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.02.2023 | 13:30 Uhr