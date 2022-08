Corona in Niedersachsen: Was gilt in Schulen und Kitas?

Nein, an Niedersachsens Schulen und Kindertagesstätten gilt keine Testpflicht mehr. Das neue Schuljahr am 25. August soll mit intensiven, aber freiwilligen Corona-Tests starten. An den ersten fünf Schultagen können sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause testen, bevor sie zur Schule gehen. Im Anschluss stehen wie bisher je zwei Tests pro Woche für jeden Schüler und jede Schülerin zur Verfügung, der oder die sich testen möchte. Eltern von Kita-Kindern bekommen laut Ministerium ebenfalls Tests zur freiwilligen Anwendung. Bis zum Jahresende kann jedes Kita-Kind ab drei Jahren wöchentlich bis zu zwei Lollitests von seiner Einrichtung erhalten. Das Land empfiehlt, das Test-Angebot zu nutzen.