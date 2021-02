Corona in Niedersachsen: Leichte Anpassungen beim Impfen Stand: 16.02.2021 17:06 Uhr Der Corona-Krisenstab hat angekündigt, dass künftig nur noch bis zu 25 Prozent des Biontech-Impfstoffs für Zweitimpfungen zurückgestellt werden. Auch beim Anmeldeverfahren sind Änderungen geplant.

Mit den dadurch frei werdenden rund 96.000 zusätzlichen Dosen will Niedersachsen bei den Erstimpfungen im Bundesvergleich aufholen. Für die Vakzine von Moderna und AstraZeneca gibt es keine Rückstellempfehlungen. Beim Impfstoff von AstraZeneca sorgt derweil die Häufigkeit der Nebenwirkungen für Verunsicherung. Laut Krisenstabs-Chef Heiger Scholz meldeten sich von den geimpften Personen an Kliniken oft bis zu 30 Prozent am nächsten Tag mit grippeähnlichen Symptomen krank. Dies sei schon überraschend, sagte Scholz. Eine Analyse zu den Gründen gebe es aber noch nicht.

Terminvergabe soll entzerrt werden

Bis Anfang April sollen die Impfungen der ersten Prioritätsgruppe abgeschlossen werden, erklärte Scholz am Dienstag. Diese umfasst neben allen Menschen ab 80 Jahren auch das Personal in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Anschließend beginnen die Impfungen für die zweite Prioritätsgruppe, zu der in Niedersachsen mehr als zwei Millionen Menschen gehören. Um einen erneuten Ansturm auf die Terminvergabe mit langen Wartelisten zu vermeiden, sollen Betroffene eingeladen werden. Außerdem sei geplant, eine Untergruppe mit den 75- bis 79-Jährigen zu bilden, die dann Vorrang vor den "jüngeren Alten" ab 70 Jahren haben sollen, so Scholz.

Flächendeckende Tests auf Mutationen

Derweil bereiten Corona-Mutationen weiter Sorgen: Nach Angaben des Krisenstabs machen diese in einigen Teilen des Landes wie etwa der nördlichen Region Hannover bereits rund 40 Prozent der Infektionsfälle aus. Landesweit liege der Anteil der festgestellten Virus-Mutationen bei rund zehn Prozent. Deshalb soll künftig flächendeckend bei möglichst jeder nachgewiesenen Corona-Infektion auf Virusvarianten getestet werden.

Kontaktbeschränkungen für kleine Kinder angepasst

Laut der neuen Corona-Verordnung, die am Freitag präsentiert wurde und zunächst bis zum 7. März gilt, werden Kinder bis einschließlich sechs Jahren bei den geltenden Kontaktregeln nicht mehr mitgezählt. Das teilte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag mit. Bislang lag die Grenze bei drei Jahren. Ansonsten dürfen sich Angehörige eines Haushalts aber weiterhin nur mit maximal einer weiteren Person treffen.

Lockerungen für Pflanzenverkauf und Friseure

Die wichtigste Änderung im Bereich des Handels ist, dass Blumenläden und Gartencenter wieder öffnen dürfen. So soll verhindert werden, dass saisonale Angebote und verderbliche Ware vernichtet werden müssen. Die Gartenabteilungen von Baumärkten dürften ebenfalls aufmachen, die übrige Verkaufsfläche ist aber weiter gesperrt. Sonstige Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - bleiben dagegen zu. Das gilt auch für Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe mit körpernahen, aber medizinisch nicht notwendigen Dienstleistungen. Einzige Ausnahme sind die Friseure, die gemäß der bundesweiten Einigung zum 1. März wieder Kunden empfangen dürfen.

10-Punkte-Agenda für Schulen und Kitas

Zum weiteren Vorgehen in den Schulen und Kitas hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine 10-Punkte-Agenda vorgestellt. Demnach sollen neben den Grundschülern und Abschlussklassen voraussichtlich ab März auch die übrigen Jahrgänge schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren - sollten dies die Infektionszahlen zulassen. Tonne kündigte zudem diverse Maßnahmen zur Verbesserung des Infektionsschutzes in den Schulen und Kitas sowie freiwillige Testangebote für die Beschäftigten an. Weiterentwickelt werden sollen zudem die Digitalisierung und das Distanzlernen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch betont, dass er Niedersachsen beim Thema Schule auf dem richtigen Weg sehe. "Wir waren an dieser Stelle der Bundesentwicklung voraus", betonte Weil.

Klinikmanager lassen sich vor Priorität-1-Personal impfen

Nach einem holprigen Impfstart mit einer überlasteten Hotline und Verzug bei den Lieferungen stellte sich in der vergangenen Woche heraus, dass mancherorts Menschen außerhalb der ersten Prioritätsgruppe geimpft wurden. Das traf vor allem Krankenhäuser in Aurich, Wittmund und der Region Hannover. In Peine wurde neben Klinikmanagern auch der Landrat und seine Stellvertreterin geimpft. Der Corona-Krisenstab der Landesregierung und Regierungssprecherin Anke Pörksen rügten das Vordrängeln beim Impfen.

