Corona in Niedersachsen: Landesregierung passt Verordnung an Stand: 15.07.2021 16:02 Uhr Das Land Niedersachsen will die Maßnahmen zum Schutz vor Corona anpassen. Bei einer Inzidenz unter 35 kann es wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen geben.

Das geht aus dem Entwurf der Landesregierung zu den Änderungen in der Corona-Verordnung hervor. Sie soll am Freitag in Kraft treten. Voraussetzung für Großveranstaltungen ist, dass drinnen wie draußen das Abstandsgebot eingehalten wird, zum Beispiel durch feste Sitzplätze sowie die Lenkung von Besucherströmen zum Eingang durch den Veranstalter. Auch müssen der Alkoholkonsum eingeschränkt und die Kontaktdaten erhoben werden.

Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen gilt bis September

Weitere Änderungen in der Corona-Verordnung betreffen die Wochenmärkte. Dort können bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 nicht nur die Kunden, sondern auch die Marktleute ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Und in Tagespflegeeinrichtungen sollen künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher entfallen, wenn alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind. Es gibt aber auch einige Verschärfungen in diesem Bereich. So sollen sich Besucherinnen und Besucher in Heimen künftig schon ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 testen. Bislang waren Tests erst ab einem Wert von 35 verpflichtend. Die geänderte Verordnung gilt voraussichtlich bis Anfang September.

