Corona in Niedersachsen: Delta-Variante 65 Mal nachgewiesen Stand: 17.06.2021 20:32 Uhr 65 Menschen haben sich in Niedersachsen bislang nachweislich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert - 30 mehr als noch vor einer Woche. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Auch bundesweit ist die in erstmals Indien entdeckte Mutation auf dem Vormarsch: Im Vergleich zur Gesamtzahl der Infizierten kam sie in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) auf einen Anteil von 6,2 Prozent. Damit bleibe sie weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie gilt nach Einschätzung von Experten als schneller übertragbar.

Videos 3 Min Delta-Variante in England: Was kann Deutschland lernen? England hat die Corona-Lockerungen verschoben. ARD-Korrespondent Sven Lohmann aus London mit den Einzelheiten. (15.06.2021) 3 Min

Erste Fälle im Mai

Die ersten Fälle der Mutation wurden im Mai in Niedersachsen bekannt. Zuletzt wurde die Delta-Variante bei Menschen im Landkreis Vechta und einer Schule in Hildesheim entdeckt. An dem Gymnasium Himmelsthür hatten sich in der vergangenen Woche mindestens 15 Schülerinnen und Schüler infiziert. Bei einigen wurden die Delta-Variante nachgewiesen. 90 Menschen kamen in Quarantäne.

19 Ansteckungen in der Region Hannover

In Vechta waren am Mittwoch sechs Fälle öffentlich geworden. Zwei Erwachsene werden im Krankenhaus behandelt. In der Region Hannover wurden bislang 19 Ansteckungen mit der Variante nachgewiesen. Das Landesgesundheitsamt erhebt die Zahlen stichprobenartig oder prüft auf Verdacht, ob eine Infektion mit der Variante vorliegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2021 | 20:00 Uhr