Corona in Niedersachsen: Alle warten auf die Impfung Stand: 25.01.2021 15:28 Uhr Impfungen gelten als einziger Weg, Corona dauerhaft zu überwinden. Pflegeheimbewohner und -beschäftigte in Niedersachsen wurden schon geimpft. Doch die übrigen Senioren müssen wohl noch warten.

Das Problem ist nach wie vor, dass in Niedersachsen nicht so viel Impfstoff ankommt, wie ursprünglich geplant und mit den Pharma-Firmen vereinbart. Zweimal sind nun schon versprochene Teil-Lieferungen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs ausgefallen, unter anderem wegen einer Produktionsumstellung in einem belgischen Werk. Auch Moderna liefert bislang nur einen Teil der angekündigten Dosen. So hinkt die Landesregierung mit ihrem Impfplan hinterher.

Impfzentren starten wohl erst Mitte Februar

Eigentlich sollten bis Ende Januar alle Bewohner in Niedersachsens Alten- und Pflegeheimen sowie die dort Beschäftigten eine Erst-Impfung erhalten haben. Das verzögert sich nun nach Angaben des Corona-Krisenstabs bis in den Februar hinein. Das wiederum hat zur Folge, dass für die 50 Impfzentren im Land vielerorts noch kein Impfstoff zur Verfügung steht. So können die zu Hause lebenden Menschen, die älter als 80 Jahre sind, voraussichtlich frühestens erst ab Mitte Februar ihre Erst-Impfung erhalten - anstatt wie zunächst angedacht ab dem 1. Februar.

Terminvereinbarung ab dem 28. Januar möglich

Einen Termin ausmachen können die Menschen dieser ersten Impfgruppe mit höchster Priorität aber wie geplant ab dem 28. Januar. Dafür können sie entweder die Hotline 0800 99 88 665 oder die Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de nutzen. Vergeben werden dann zwei Termine - einer für die Erst- und einer für die Folge-Impfung, nach der erst der volle Impfschutz wirksam ist. Die Hotline, die zwar schon geschaltet ist, über die aber noch keine Termine vergeben werden, verzeichnet derzeit pro Tag 5.000 bis 8.000 Anrufe. Die Landesregierung rechnet mit einem weiteren Anstieg ab Donnerstag. 250 bis 300 Mitarbeiter sollen dann bei der Hotline arbeiten und montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 20 Uhr die Anrufe entgegennehmen.

Drei Gruppen für die Impfungen mit Priorität

Bei der Priorisierung der Impfgruppen hält sich Niedersachsen an die von der Ständigen Impfkommission ausgearbeitete Reihenfolge. Neben den Über-80-Jährigen gehört zur ersten Gruppe unter anderem auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko, wie etwa Beschäftigte von Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Zur zweiten Gruppe mit hoher Priorität zählen unter anderem Menschen, die älter als 70 Jahre sind, außerdem Personen mit Demenz oder einer geistigen Behinderung, sowie enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen. Zur dritten Gruppe gehören Menschen, die älter als 60 Jahre sind, außerdem Krebskranke und Diabetiker. Auch Polizei, Feuerwehr, Erzieher, Lehrkräfte sowie Mitarbeiter in Unternehmen der kritischen Infrastruktur werden der dritten Gruppe zugeordnet.

Bislang nur zwei Impfstoffe zugelassen

Die Impfung erfolgt derzeit nur mit den beiden einzigen in Europa zugelassenen Vakzinen: dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer sowie dem des US-Herstellers Moderna. Beide sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Voraussichtlich in den kommenden Tagen will die zuständige Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) auch über eine Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca entscheiden, den das schwedische Pharmaunternehmen zusammen mit der Universität Oxford entwickelt hat. Bei diesem handelt es sich um einen sogenannten Vektor-Impfstoff.

