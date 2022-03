Corona-Zahlen: "Omikron für höhere Inzidenzen verantwortlich" Stand: 07.03.2022 19:31 Uhr Die Corona-Inzidenzen stiegen zuletzt in den meisten Kommunen in Niedersachsen. Laut Gesundheitsministerium spielt die Omikron-Variante eine Rolle. Ob die Lockerungen auch ein Grund sind, sei unklar.

Angesichts der vollzogenen Lockerungsschritte sei man aber von einem "gewissen Anstieg der Zahlen" ausgegangen. Welchen Anteil die Omikron-Variante BA.2 für die steigenden Fallzahlen hat, lasse sich zwar nicht bestimmen, teilte das Ministerium in Hannover am Montag mit. Dass die Omikron-Variante grundsätzlich für höhere Inzidenzen verantwortlich ist, habe sich in anderen Ländern gezeigt. Auch zahlreiche Studien sowie die Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts legten nahe, dass die Variante eine höhere Übertragbarkeit hat.

Ministerium zu Corona: Vorsicht weiter geboten

Die Zahlen zur Hospitalisierung als auch zur Intensivbettenbelegung bewegten sich in den vergangenen Wochen auf einem gleichbleibenden Niveau. Hier sei bislang trotz der vollzogenen Lockerungen kein erneuter Anstieg erkennbar. Nichtsdestotrotz betont das Ministerium erneut, dass sich das Land nach wie vor mitten in der Pandemie befinde, weshalb die geltenden Empfehlungen und schützenden Maßnahmen unbedingt weiterhin eingehalten werden sollten und Vorsicht geboten sei. Auch müsse die Impflücke weiter geschlossen werden.

Novavax bringt bislang kaum Schwung in Impfkampagne

Da ruhte die Hoffnung zuletzt auf dem neuen Impfstoff von Novavax. Das Vakzin könne eine Alternative für Menschen sein, die den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen, hieß es. Nuvaxovid basiert auf einem klassischeren Verfahren der Impfstoffherstellung. Doch die Anmeldezahlen der vergangenen Woche zeigen, dass die Impfkampagne auch damit bislang nicht an Schwung gewinnt.

