Corona-Testpflicht: Schulleitungsverband spricht von "Chaos" Stand: 12.04.2021 11:45 Uhr Seit heute müssen sich Schüler und Lehrer in Niedersachsen selbst auf das Coronavirus testen. Der Start der verpflichtenden Maßnahme verlief aus Sicht des Schulleitungsverbandes chaotisch.

Einige Schulen hätten viel zu wenige der sogenannten Testkits erhalten, manche die falschen, sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Rene Mounajed. "Das ist völlig unprofessionell." Viele Schulleitungen seien wütend, da zudem die Kommunikation des Kultusministeriums viel zu kurzfristig und unklar sei, bemängelte Mounajed.

Keine einheitliche Organisation an den Schulen

Der erste Tag mit den verpflichtenden Corona-Selbsttests wurde landesweit nicht einheitlich organisiert. Manche Schulen beschränkten sich ausschließlich auf die Ausgabe der Testkits, Unterricht und Notbetreuung gab es hier nicht. Andere Schulen boten lediglich Notbetreuung an, wiederum andere starteten mit dem Unterricht, ohne die Kinder zu testen. "Hier macht jeder, was er für richtig hält", so Mounajed.

Land kauft Millionen Testkits

Von heute an müssen sich Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte sowie das Schulpersonal zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause auf das Coronavirus testen. Die Schulen verteilen dafür sogenannte Laientests für den vorderen Nasenbereich, die das Ergebnis nach rund 15 Minuten anzeigen. Bis Anfang April hatte das Land Niedersachsen rund 13 Millionen Testkits bei verschiedenen Anbietern für Landesbedienstete und Schulen gekauft.

