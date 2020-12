Corona-Schnelltests an Schulen: Kritik von Ärztekammer Stand: 04.12.2020 10:05 Uhr Von heute an sollen sich bundesweit Lehrer und Erzieher selbst auf das Coronavirus testen dürfen. Die Niedersächsische Ärztekammer kritisiert die Möglichkeit, die Direktorenvereinigung begrüßt sie.

Die Tests seien noch nicht so zuverlässig, sagte Ärztekammer-Sprecher Thomas Spieker NDR 1 Niedersachsen. Außerdem befürchtet er, dass die Antigen-Schnelltests von ungeschulten Personen nicht richtig durchgeführt werden und dadurch falsche Ergebnisse anzeigen. Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat noch viele Fragen zum Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Für Tonne ist nicht geregelt, wer die Tests anschafft, wer sie bezahlt und wie man sie sachgerecht einsetzt. Zudem dürfe nicht die Botschaft gesendet werden, das Coronavirus sei mit den Antigen-Schnelltests erledigt - sie seien kein Ersatz für die Hygienekonzepte.

Lehrergewerkschaft beklagt Mehrarbeit

Kritik äußert auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Niedersachsen. Der Lehrergewerkschaft geht es dabei um die zusätzliche Mehrarbeit für Lehrer, die die Tests umsetzen sollen und dafür extra geschult werden müssen. "Der VBE ist für Antigen-Schnelltests in Schulen, aber durchgeführt und ausgewertet von geschultem Personal", sagte VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer. Das geplante Verfahren sei schon jetzt "in dieser Form zum Scheitern verurteilt". Neben fehlenden personellen Ressourcen sei zudem unklar, ob genügend Testkapazitäten für alle interessierten Schulen und Kitas verfügbar seien.

Kürzere Quarantänezeiten an Schulen?

Der Vorsitzende der Niedersächsischen Direktorenvereinigung (NDV), Wolfgang Schimpf, begrüßt dagegen die Tests: Sie entlasteten den Schulbetrieb. Durch die Schnelltests könne früher erkannt werden, wer infektiös sei. In der Folge könnte schneller reagiert werden und es könnten sich auch Quarantänezeiten an Schulen verkürzen, so Schimpf.

Geschultes Personal notwendig

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums können Kitas und Schulen seit diesem Freitag eigenständig Corona-Schnelltests beziehen und auch nutzen. Grundlage dafür seien eine in Kraft tretende Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung und die kürzlich beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, wodurch der Arztvorbehalt bei Schnelltests entfallen sei. Die Tests müssen allerdings durch entsprechend geschultes Personal erfolgen. Das in Berlin ansässige Robert Koch-Institut (RKI) rät, speziell geschulte Hygienebeauftragte an Kitas und Schulen einzusetzen. Nur wenn eine gewisse Kenntnis vorhanden sei, seien die Test sinnvoll einzusetzen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler.

