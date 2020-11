Corona: Reichen die Kapazitäten auf den Intensivstationen? Stand: 01.11.2020 11:34 Uhr Angesichts der schnell steigenden Anzahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist eine Debatte um die Kapazitäten der Intensivstationen in Deutschland entbrannt.

Derzeit sind in Niedersachsen nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 1.659 Betten auf den Intensivstationen belegt. 119 Menschen werden dort aktuell mit einer Covid-19-Infektion behandelt. 66 Menschen müssen derzeit beatmet werden. Insgesamt gibt es landesweit 2.482 Intensivbetten.

Warnung vor Klinik-Kollaps

Zuvor hatte der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" vor einem drohenden Kollaps in vielen Kliniken gewarnt. "Die Situation ist erschreckend und alarmierend: Schon bald kann es zu einem Kollaps in vielen der 1.900 Krankenhäuser in Deutschland kommen", sagte der CDU-Politiker. Gerade jetzt, wo in der zweiten Corona-Welle jeder Intensiv- und Beatmungsplatz dringend benötigt werde, fielen Kliniken aus der Versorgung, schließen Stationen und Notaufnahmen melden sich ab. "Grund ist fehlendes oder erkranktes Pflegepersonal", so Hans gegenüber der Zeitung.

Videos 2 Min Corona kompakt: Computer simuliert Krankenhausauslastung Demnach wären ohne den Teil-Lockdown bereits am 29. November die Kliniken überfordert. Und: Literaturherbst findet online statt. (31.10.2020) 2 Min

Intensivmediziner: Lage dramatischer als im Frühjahr

Auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, sagte der "Bild am Sonntag": "Es ist in einigen Bundesländern nicht mehr viel Spielraum. Berlin hat nur noch 14 Prozent freie Intensivbetten, Bremen 17 Prozent." Dies liege auch daran, "dass viele Kliniken immer noch ihr Routineprogramm durchführen". Als Beispiele nannte er Magen-Bypässe und Gelenk-Operationen. Mit Blick auf die Lage zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr sagte Janssens: "Damals war die Situation übrigens viel weniger dramatisch als das, was jetzt auf uns zukommt." Problematisch könne sich der Mangel an Pflegekräften auswirken. Janssens zufolge fehlen bis zu 4.000 Fachkräfte in der Intensivpflege.

"Kleeblattprinzip": Corona-Patienten würden verteilt werden

Um einen drohenden Kollaps zu verhindern, plant die Bundesregierung offenbar eine bundesweite Verteilung von Covid-19-Patienten. "Entwickelt sich eine Lage, die eine Verlegung über die Nachbarländer beziehungsweise angrenzende Regionen hinaus erforderlich macht, findet ein sogenanntes Kleeblattprinzip Anwendung", heißt es im Konzept des Bundesinnenministeriums, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonnabend) zitierten.

Norddeutschlandweite Kooperation möglich

Dem Konzept zufolge werden in Norddeutschland Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zusammenarbeiten. Im Osten seien es Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Südwesten sollen sich Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland gegenseitig unterstützen. Die bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern bildeten demnach eigene Großregionen. Bund und Länder seien in der Lage, das Konzept jederzeit zu starten, zitieren die Zeitungen einen Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2020 | 11:00 Uhr