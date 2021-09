Corona: Niedersachsen vereinheitlicht Quarantäne-Regelungen Stand: 21.09.2021 17:01 Uhr Das Land Niedersachsen vereinheitlicht die Quarantäneregelungen. Die sogenannte Absonderungsverordnung greift ab Mittwoch. Ein Aspekt: Nach fünf Tagen kann man sich freitesten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die bisherigen Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen nicht bei allen Gesundheitsämtern gleich gewesen. Durch die neue Verordnung soll sich das ändern. "Mit der Absonderungsverordnung legen wir verbindliche Regeln fest, was im Falle eines positiven Tests auf das Coronavirus zu tun ist und wie lange enge Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne bleiben müssen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

"Ausdrückliche Rechtsverpflichtung" für Infizierte

Wer einen Selbsttest durchgeführt und dabei ein positives Testergebnis erhalten hat, ist nun landesweit dazu verpflichtet, sich in Quarantäne begeben und einen PCR-Test zur Abklärung vornehmen lassen. Die Betroffenen seien zudem gehalten, das Testergebnis an das jeweils zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln. So deutlich sei das bisher nicht geregelt gewesen. Über die Verordnung seien Infizierte zudem verpflichtet, eine Kontaktliste anzulegen. Auf Verlangen müsse diese dem Gesundheitsamt auch zur Verfügung gestellt werden, hieß es. So sollen die Gesundheitsämter vor dem Hintergrund gestiegener Infektionszahlen entlastet und die Kontaktnachverfolgung beschleunigt werden.

Ausnahmen für geimpfte und genesene Kontaktpersonen

Enge Kontaktperson eines Corona-Infizierten können sich laut der Verordnung freitesten. Dies geht fünf Tage nach dem Beginn der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder sieben Tage danach per negativem Corona-Schnelltest. Nach zehn Tagen läuft die Quarantäne bei nicht infizierten Personen automatisch aus. Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen müssen - ebenso wie Genese - nicht in Quarantäne, wenn sie vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft wurden.

