Corona-Lockdown: Großer Ansturm auf Innenstädte befürchtet Stand: 14.12.2020 12:51 Uhr Angesichts des bevorstehenden Lockdowns nutzen viele Menschen in Niedersachsen die verbliebenen zwei Tage noch für Weihnachtseinkäufe. Politiker warnen vor zu vollen Innenstädten.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Menschen zwar dazu aufgefordert, auf Last-Minute-Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu verzichten und als Alternative Gutscheine oder Bestellungen im örtlichen Einzelhandel vorgeschlagen. Doch schon heute Vormittag zeichnete sich ab, dass sich daran nicht alle halten würden. So bildeten sich in den Städten bereits vor einigen Geschäften lange Schlangen. Befeuert wird der Kundenansturm etwa durch Rabatt-Aktionen. So warb eine Modekette auf einer kompletten Seite einer Lokalzeitung in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) für großen Nachlass auf ihr gesamtes Sortiment.

Verlängerte Öffnungszeiten zum Entzerren des Kundenstroms

Manche Städte versuchen derweil, die Besucherströme zu entzerren, indem sie die Öffnungszeiten verlängern. Viele Einzelhändler in Oldenburg wollen ihre Läden bis 20 Uhr öffnen. In Emden, Leer, Aurich und Norden sollen die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet bleiben. Auch Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos) und die Samtgemeinde-Bürgermeister im Landkreis appellieren an die Händler, ihre Läden länger zu öffnen. Der Handelsverband Harz-Heide geht allerdings nicht davon aus, dass längere Öffnungszeiten die Besucherströme entzerren können.

Polizei kontrolliert in Hannovers Innenstadt

Die Polizei in Hannover will die Lage in der Innenstadt im Blick behalten. Bereits in den vergangenen Tagen hätten sich Schlagen vor einigen Geschäften gebildet, sagte ein Polizeisprecher. Die meisten Menschen hätten sich aber an die geltenden Corona-Regeln gehalten. Die Einzelhändler wollen für die verbleibenden zwei Tage laut Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft, wo immer es möglich ist, zusätzliches Personal organisieren. Inhabergeführte Läden würden vermutlich über die normalen Geschäftszeiten hinaus geöffnet bleiben. Bereits am Sonnabend waren die Geschäfte in Hannovers Innenstadt merklich voller als in den Wochen zuvor - trotz dramatisch hoher Corona-Zahlen.

Ansturm auf Drogerien, Friseursalons ausgebucht

Doch es sind nicht nur die Weihnachts-Shopper, die für volle Läden sorgen. Offenbar sind einige Kunden auch verunsichert, wo sie ab Mittwoch noch einkaufen können und wo nicht. So waren in Emden heute Morgen die Parkplätze vieler Supermärkte überfüllt, in Osnabrück gab es einen Ansturm auf Drogerien und im Ammerland auf Weihnachtsbäume. Dass Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Optiker und Hörgeräte-Akustiker auch nach Dienstagabend noch öffnen dürfen, hat sich anscheinend noch nicht überall herumgesprochen. Auch Weihnachtsbäume müssen nicht unbedingt jetzt schon in den Wohnungen vor sich hinnadeln: Denn auch die dürfen weiterhin verkauft werden. Schließen müssen ab Dienstagabend allerdings die Friseure. Viele konnten schon am Montagvormittag keine freien Termine vergeben. Ein Friseur in der Innenstadt von Lüneburg sagte gegenüber NDR 1 Niedersachsen: "Wir haben heute so lange auf, bis der letzte Kunde geht."

Einige Länder brauchen Zeit für Umsetzung

Dass Bund und Länder nach ihrer Krisen-Konferenz am Sonntag den Lockdown nicht schon für Montag beschlossen haben, erklärte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) damit, dass einige Bundesländer die Zeit noch bräuchten. Hintergrund ist, dass dort noch die Parlamente in die Entscheidung zu den neuen Corona-Regeln eingebunden sind. Im ARD extra mahnte er am Sonntagabend an, dass die Innenstädte nicht zu voll werden dürften. Die Corona-Infektionszahlen seien so hoch, dass Kontakte schon jetzt reduziert werden müssten, sagte Braun.

