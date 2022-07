Corona: Landesregierung will vierte Impfung auch für Jüngere Stand: 15.07.2022 14:52 Uhr Auch unter 60-Jährige sollten sich möglichst bald ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen - fordert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Niedersachsens Landesregierung begrüßt dies.

Eine Sprecherin von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betonte, es wäre wichtig, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) die Auffrischung demnächst auch für jüngere Altersgruppen empfiehlt. Der Impfstoff sei da, die Impfung schütze nachhaltig, so die Sprecherin. Gesundheitsministerin Behrens sei dafür, in einem ersten Schritt die vierte Impfung ab 60 zu ermöglichen. Dafür hatte sich kürzlich auch die EU ausgesprochen.

Lauterbach: "Wer den Sommer genießen will, dem würde ich die Impfung empfehlen."

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen eine zweite Auffrischungs-Impfung auch für unter 60-Jährige empfohlen. "Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen", sagte Lauterbach dem "Spiegel". Zurzeit empfiehlt die Stiko die vierte Spritze nur für Menschen über 70 Jahre - sowie für Risikopatienten, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte in Pflege und Medizin.

