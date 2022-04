Corona-Impfungen in Apotheken werden wenig nachgefragt Stand: 05.04.2022 08:31 Uhr Die Corona-Impfkampagne in Niedersachsen stockt seit Anfang des Jahres. Auch ein niedrigschwelliges Impfangebot in Apotheken nehmen nur wenige Menschen wahr.

Seit rund zwei Monaten machen Apotheken in Niedersachsen bei der Impfkampagne mit. Rund 7.100 Corona-Schutzimpfungen haben sie seitdem nach Angaben der niedersächsischen Apothekerkammer verabreicht. Insgesamt bieten 114 der rund 1.800 Apotheken Corona-Impfungen an. Die Möglichkeit gilt als Ergänzung zu den mobilen Impfteams und Arztpraxen.

Unterschied zwischen Erst- und Zweitimpfung minimal

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Niedersachsen bislang 78,5 Prozent der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 77,7 Prozent haben zwei Impfungen erhalten und 63,4 Prozent eine Auffrischungsimpfung. Damit liegt Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt. An der Quote der Erstimpfungen ändert sich seit Wochen kaum etwas, die meisten verabreichten Impfungen sind Dritt-Impfungen.



