Corona: Althusmann will Aktionsplan gegen Einsamkeit CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat anlässlich der Osterfeiertage Maßnahmen gegen die Vereinsamung von Menschen gefordert. Er sprach sich für einen Aktionsplan aus.

"Die Pandemie schlägt auf die Seele. Wer damit alleine nicht mehr fertig wird, braucht zügig Hilfe", sagte Althusmann. Er betonte, dass der Bedarf an Psychotherapie-Plätzen in der Corona-Pandemie zugenommen habe. Allerdings gebe es nicht genug Behandlungsplätze für Betroffene, was zu längeren Wartezeiten führe.

Mehr kassenärztliche Zulassungen von Psychotherapeuten?

"Wir brauchen einen bundesweiten Aktionsplan, um dieses wichtige Thema nicht nur in Krisenzeiten anzugehen und um Betroffenen besser und schneller helfen zu können", sagte Althusmann. Es müsse überprüft werden, ob mehr kassenärztliche Zulassungen von Psychotherapeuten sinnvoll wären. Außerdem solle offener über Einsamkeit gesprochen werden.

Appell an die Kirchen

Althusmann appellierte an Kirchen und Glaubensgemeinschaften, mit Hilfsangeboten auch junge Menschen in den Blick zu nehmen. "Auch für Jugendliche gibt es wenig Beratungsmöglichkeiten. Der fehlende Austausch mit Gleichaltrigen und nur bedingter Präsenzunterricht erschweren die Situation", sagte der Wirtschaftsminister. An Feiertagen seien Seelsorge-Telefone oft überlastet. Daher bräuchte es auch virtuelle Hilfsangebote etwa in sozialen Medien.

