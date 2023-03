Bramsche: 150 Menschen bei Gedenkfeier für getötete Jugendliche Stand: 11.03.2023 19:30 Uhr Mit einer öffentlichen Trauerfeier gedenken die Menschen in Bramsche am Abend der getöteten 16 und 19 Jahre alten Jugendlichen. Die Menschen in der Stadt sind von den Taten geschockt.

Rund 150 Menschen, darunter auch 30 Einsatzkräfte, sind am heutigen Abend zur überkonfessionellen und interreligiösen Gedenkfeier in die evangelische St. Martin-Kirche gekommen. Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) begrüßte die Trauergemeinde. Er versicherte den Anwesenden, dass in Bramsche niemand Angst haben müsse. "Hier kann man vor die Tür gehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen", sagte Pahlmann. Superintendent Joachim G. Cierpka sagte, man sei an diesem Abend zusammmengekommen, um dem Entsetzen, dem Schmerz und der Trauer Ausdruck zu verleihen. "Es gilt den Tätern, die einzelne zu Opfern machen und damit manchmal die ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen, mit der Kraft und dem Willen der Gemeinschaft zu begegnen", sagte Cierpka. Es gelte, der Gleichgültigkeit und Verachtung Hinschauen und Achtsamkeit entgegenzusetzen.

Aktion gegen Verrohung und Gleichgültigkeit

Auf der Gedenkfeier lagen Button zum Anstecken aus, die Aufschrift: "Mitmenschlichkeit in Bramsche". Cierpka nannte "Mitmenschlichkeit in Bramsche" eine Keimzelle gegen die Verrohung der Sprache, verachtendem Umgang und Gleichgültigkeit. Neben den christlichen Kirchen nahm auch die Türkisch-Islamische Gemeinde Bramsche teil. Vor Ort lagen zwei Kondolenzbücher aus. Außerdem gab es die Möglichkeit, eine Kerze für die Opfer zu entzünden. Mitschülerinnen und Mitschüler des 16-Jährigen hatten Lieder für das Gedenken ausgewählt.

Getötete 19-Jährige: Gewaltverbrechen erschüttert Bramsche

Mitschüler trauern um 16-Jährigen an IGS Bramsche

Die Stadt hatte ein entsprechendes Gedenken als Mitveranstalter zuvor angekündigt. "Es gibt eine große Betroffenheit bei allen Menschen, mit denen man spricht", sagte Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) am Dienstag. Eine Bürgerin habe von einer "bleiernen Schwere" gesprochen, die auf allen laste. Bereits am Donnerstag wurde an der IGS Bramsche um das 16-jährige Opfer getrauert. Fast alle der 550 Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen. Auch Familienmitglieder waren zu der Trauerfeier eingeladen.

16-Jähriger und 19-Jährige wurden Opfer von Gewaltverbrechen

Anfang vergangener Woche hatte ein 81-Jähriger auf einen 16-Jährigen geschossen und ihn so schwer verletzt, dass der Jugendliche am Mittwoch an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen. Am darauffolgenden Sonntagmorgen wurde im Bramscher Ortsteil Pente eine 19-Jährige in der Nähe einer Schützenhalle schwer verletzt gefunden. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. Ein 20-Jähriger wurde wenige Stunden später in seiner Wohnung festgenommen. Die Ermittler untersuchen zudem, ob die junge Frau Opfer eines Sexualdelikts wurde.

