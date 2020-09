Stand: 21.09.2020 10:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bis Mittwoch bleibt's sommerlich in Niedersachsen

Mit einem strahlend blauen Himmel ist Niedersachsen in die neue Woche gestartet. "Mit Ausnahme von ein paar Nebelfeldern im Norden schien in weiten Teilen des Landes am Montagmorgen die Sonne", sagte ein DWD-Sprecher. Zu verdanken ist das Hoch "Manfred", das für sonnenreiche Spätsommertage sorgt - allerdings nur noch bis Mitte der Woche. Denn ab Donnerstag ist es erst einmal vorbei mit dem Altweibersommer. Dann wird es durch Tiefausläufer von Westen her deutlich wechselhafter.

Im Binnenland sind bis zu 27 Grad drin

Der DWD-Sprecher empfiehlt deshalb, das Wetter bis Mittwoch bei Temperaturen von über 20 Grad noch zu genießen. Morgen soll es ihm zufolge am wärmsten werden. Für die Küste sind 20 bis 21 Grad vorhergesagt, für das Binnenland 23 bis 27 Grad. Ähnlich schön werde es voraussichtlich auch am Mittwoch. Nach dem Wetterumschwung bleiben die Aussichten bis zum Wochenende eher trübe.

