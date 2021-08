Badeverbote und Warnungen in Niedersachsen wegen Blaualgen Stand: 13.08.2021 12:51 Uhr An fünf Badestellen in Niedersachsen gelten wegen der Verbreitung von giftigen Blaualgen Badeverbote. Zudem gibt es an einigen Gewässern eine Warnung der Behörden.

Nach Angaben des Niedersächsische Landesgesundheitsamtes sind der Seeburger See und das Freibad Barbis im Landkreis Göttingen, das Heidestrandbad in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven, die Thülsfelder Talsperre im Landkreis Cloppenburg und der Ottersteder See im Landkreis Verden von einem Badeverbot betroffen.

Blaualgen können bei Kindern lebensgefährlich sein

In Hannover wird an den Ricklinger Teichen und am Maschseebad vor Blaualgen gewarnt, ebenso am Dümmer See im Landkreis Diepholz. Eine starke Blaualgenentwicklung sei an bläulich-grünlichen Trübungen des Wassers und Schlieren am Ufer zu erkennen, die Sichttiefe liege unter einem Meter. Bei Kontakt mit den Blaualgen, bei denen es sich tatsächlich um eine Bakterienart handelt, können Übelkeit, Durchfall, Entzündungen von Hals, Augen und Ohren, Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und allergische Reaktionen auftreten. Verschlucken Kinder zu viel Wasser, besteht laut Landesgesundheitsamt Lebensgefahr.

