Auto an Auto: Stau-Wochenende in Norddeutschland Stand: 31.07.2022 18:01 Uhr An diesem Wochenende sind alle unterwegs gewesen. Die einen auf dem Weg in den Urlaub, die anderen auf dem Heimweg. Getroffen haben sie sich auf der Autobahn: Im Norden war es voll.

18 Kilometer stockender Verkehr auf der A7: Nur ein Beispiel für das Mega-Stauwochenende. Diese Schlange zog sich in Richtung Süden von Schneverdingen bis Bad Fallingbostel. Bei Hannover gab es Stau auf der A7 in Richtung Norden. Viele Behinderungen durch Stau und stockenden Verkehr gab es das ganze Wochenende auf der A1, etwa von Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf. Auf der A2 Richtung Hannover erschwert eine Baustelle das Vorankommen. Die Folge waren am Sonntag 10 Kilometer Stau zwischen Bad Nenndorf und Garbsen. Staus bildeten sich auch auf der A20, A21, A24, A27 und A31.

Es stockt rund um Hamburg - Elbtunnel gesperrt

Auf der A1 und der A7 in Hamburg stockte der Verkehr auf langen Strecken. Denn was den Reiseverkehr an diesem Wochenende zusätzlich belastet hat: Seit Freitagabend ist der Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt. Die Sperrung der A7 zwischen Heimfeld und Stellingen und der Anschlussstelle Volkspark soll bis Montag, 5 Uhr, dauern. Damit ist nach der Südroute am vergangenen Wochenende nun die Strecke Richtung Norden inklusive Elbtunnel betroffen.

Wartezeit an der Fähre Glückstadt - Wischhafen

Wie schon am Sonnabend war auch am Sonntag an der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen sehr viel Geduld gefragt: Die Wartezeit für die Fahrt nach Glückstadt betrug vier Stunden. In Richtung Wischhafen mussten Passagiere eine Stunde warten.

