AstraZeneca: Kommunen wollen schnell wieder loslegen

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) haben mehrere Kommunen in Niedersachsen die Impfungen mit AstraZeneca am Freitag wieder aufgenommen.

In den Großstädten wie auch in den Landkreisen ist die Erleichterung über die EMA-Entscheidung groß. Die ausgefallenen Impftermine sollen vielerorts zeitnah nachgeholt werden. Die Region Hannover, die zusammen mit der Landeshauptstadt ein gemeinsames Impfzentrum auf dem Messegelände betreibt, will die rund 8.000 gelagerten Impfdosen von AstraZeneca schnellstmöglich verimpfen. "Wir begrüßen diese Entscheidung, da wir nun wieder mit dem bereits vorhandenen und noch zugesagten Impfstoff kalkulieren können", sagte Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover am Freitag.

Braunschweig: Hunderte Menschen können geimpft werden

Das Impfzentrum des Landkreises Oldenburg hat die Impfungen mit dem Stoff von AstraZeneca schon am Freitag wieder aufgenommen. Ebenso das Braunschweiger Impfzentrum: Man habe alle 600 Personen, die für Freitag einen Impftermin vereinbart hatten, per E-Mail darüber informiert, dass sie diesen Termin wahrnehmen können. Auch die rund 160 Bürgerinnen und Bürger, die über die Hotline oder das Internetportal des Landes einen Impftermin gebucht hatten, sind aufgerufen, ins Impfzentrum zu kommen. Diese Information werde deshalb auch über die Warn-App "NINA" und in den sozialen Medien veröffentlicht, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung.

Osnabrück impft am Wochenende

Auch in Osnabrück gehen die Impfungen mit AstraZeneca umgehend weiter. 107 Menschen, vorwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kitas, sollen im Laufe des Tages ihre Impfung erhalten. Wegen des vorangegangenen Impfstopps arbeitet das Impfzentrum auch am Wochenende durch. So seien für eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca für Sonnabend 132 und für Sonntag 150 Termine vergeben worden.

Impfungen in Rotenburg: Am Sonnabend wie geplant

Im Impfzentrum des Landkreises Rotenburg will man am Sonnabend die Impfungen mit AstraZeneca wie geplant durchführen. Die von den ausgefallenen Terminen betroffenen Personen seien informiert worden und könnten einen neuen Termin über das Impfportal des Landkreises buchen. Landrat Hermann Luttmann (CDU) sagte, er freue sich, dassdie Sonnabend-Impftermine mit AstraZeneca eingehalten werden können und nicht noch mehr Termine abgesagt werden müssten.

Landkreis Wittmund startet am Montag wieder

Im Landkreis Wittmund will man nach der zeitweisen Aussetzung der AstraZeneca-Impfungen am Montag im Impfzentrum in Esens wieder mit den Impfungen beginnen. Personen, die im Impfzentrum einen individuellen Einzeltermin über das Terminvergabesystem des Landkreises gebucht hatten und deren Impftermin abgesagt wurde, würden ab Montag vom Impfzentrum direkt angesprochen. Ihnen werde ein Ersatztermin vorgeschlagen, so ein Sprecher des Landkreises. Personen, die einen Impftermin über die Terminvergabe des Landes Niedersachsen bekommen hätten und deren Impfung abgesagt wurde, sollen auch vom Land Niedersachsen einen Ersatztermin angeboten bekommen.

Landkreis Stade: Es bleibt bei den Termin-Absagen

Unterdessen hat der Landkreis Stade erklärt, dass es im Impfzentrum am Freitag noch keine Impfungen gebe. Es bleibe bei der Absage von insgesamt 650 Terminen in dieser Woche, teilte der Landkreis mit. Obwohl die EMA den AstraZeneca-Impfstoff wieder für sicher befunden hat, warte man zunächst auf die Details zur Wiederaufnahme der Impfungen durch das Land Niedersachsen. Die ausgefallenen Termine sollen danach so schnell wie möglich nachgeholt werden.

