Alte Scheune: Betreiber gibt Lizenz zurück

Der Betreiber des Restaurants "Alte Scheune", in dem sich mehrere Menschen mit Corona infiziert haben, hat seine Lizenz zurückgegeben. Die Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) hätte sie ihm allerdings ohnehin entzogen. Moormerlands Bürgermeisterin Bettina Stöhr (SPD) fühlt sich über den Tisch gezogen, sagt sie NDR 1 Niedersachsen. Der Wirt habe der Gemeinde das Führungszeugnis nicht so rechtzeitig vorgelegt, dass sie das Dokument noch vor der Eröffnungsfeier prüfen konnte. Die Lizenz sei nur unter Vorbehalt erteilt worden.

Gemeinde wollte Lizenz entziehen

Nachdem das Führungszeugnis nachgereicht wurde, hat die Gemeinde den Entzug der Lizenz vorbereitet. Dem kam der Wirt zuvor. Er wollte sich auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen nicht äußern. Bei der Wiederöffnungsveranstaltung des Restaurants "Alte Scheune" am 15. Mai hatten sich nach Angaben des Landkreises bis Mittwochabend 23 Gäste mit dem Corona-Virus infiziert, mehr als 170 Menschen mussten sich daraufhin in Quarantäne begeben. In den vergangenen Tagen hatte der Gastronom darauf hingewiesen, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine private Party gehandelt habe und alle Hygiene-Voraussetzungen erfüllt gewesen seien.

