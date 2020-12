Aldi sagt Gespräche zu - Bauern beenden Blockaden Stand: 08.12.2020 10:57 Uhr Landwirte haben heute Vormittag ihre Blockaden von Aldi-Zentrallagern in Niedersachsen beendet. Der Discounter hatte zuvor Gespräche für Freitag zugesichert.

Als letzter Konzern will nun auch Aldi am Freitag mit den Discountern, den Verbänden und den Landwirten an den Verhandlungstisch. Auf die Frage, ob es dabei tatsächlich um höhere Preise geht, sagte eine Aldi-Sprecherin: Da wolle man den Gesprächen nicht vorgreifen. Die Landwirte fordern, dass die Hälfte des Ladenpreises für Milch und Fleisch an die Höfe geht. Insgesamt hatten sie in Niedersachsen über Nacht acht Lager des Discounters blockiert und weitere in anderen Bundesländern.

Von Ernüchterung bis Protestbereitschaft

Die Reaktionen der Landwirte fallen nach der Aktion unterschiedlich aus. Während sie sich in Weyhe (Landkreis Diepholz) weiterhin protestbereit zeigten, reagierten die emsländischen Bauern ernüchtert, wie ein Sprecher von Land schafft Verbindung sagte. Mehr sei nicht zu erreichen gewesen. Jetzt gelte es, die Gespräche abzuwarten, so der Sprecher. Viele Bauern befürchten allerdings, dass die Discounter die Landwirte weiter hinhalten, um das Weihnachtsgeschäft nicht zu gefährden.

Landwirte erwarten Gespräche auf Augenhöhe

Matthias Everinghoff aus Schapen hatte sich an der Blockade-Aktion in Lingen beteiligt. Der Landwirt erwartet jetzt Gespräche auf Augenhöhe. "Wir hoffen, dass die Handelsbeziehungen fairer werden zwischen Aldi und den Landwirten." Der Schweinepreis sei seit Anfang des Jahres von 2 Euro pro Kilogramm für den Erzeuger auf jetzt 1,19 Euro gefallen. Gleichzeitig sei der Preis in den Läden aber gestiegen, sodass es für Schlachtereien und Einzelhandel eine größere Marge gebe. "Das sind Dinge, die so in keinster Weise funktionieren", sagte Everinghoff. "Da müssen wir jetzt einfach neue Wege finden."

Außer in Lingen hatten die Landwirte noch Aldi-Lager in Seevetal (Landkreis Harburg), Hesel (Landkreis Leer), Beverstedt (Landkreis Cuxhaven), Weyhe (Landkreis Diepholz), Hedemünden (Landkreis Göttingen), Lehrte (Region Hannover) und Rinteln (Landkreis Schaumburg) blockiert.

Videos 1 Min Bauernproteste gehen weiter: Blockaden vor Aldi-Lager Die Landwirte stellten am Montagabend mit Traktoren Lager des Discounters zu. Sie fordern mehr Geld für ihre Produkte. 1 Min

Videokonferenz ohne konkretes Ergebnis

Gestern Nachmittag hatte Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mit Vertretern der Konfliktparteien über die Lage beraten. Die Videokonferenz, an der Vertreter niedersächsischer Molkereien, von Aldi-Nord, Lidl, Edeka, landwirtschaftlicher Verbände und ein Marktexperte der Landwirtschaftskammer teilnahmen, blieb jedoch ohne Ergebnis. In vier Wochen soll es wieder ein Treffen geben - und dann soll es tatsächlich auch um konkrete Lösungskonzepte gehen, versprach Otte-Kinast. "Unsere Landwirtschaft erfüllt höhere Standards. Das spiegelt sich aber nicht an der Ladenkasse wider", so die Ministerin. Nun sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Landwirten, Molkereien und Handel gefragt und keine Schuldzuweisungen. Die Konferenz war nach den Blockaden von mehreren Lagern des Discounters Lidl veranlasst worden war.

Bauern vermissen konkrete Zusagen

Die Landwirte kritisieren, dass sie keine Zusagen für Hilfe in der aktuellen Krise und auch keine wirkliche Perspektive für die Zukunft aufgezeigt bekommen hätten. Die Atmosphäre sei aber zumindest konstruktiv und der Wille zum Dialog bei allen Beteiligten spürbar gewesen, teilten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und das Bündnis "Land schafft Verbindung" nach dem virtuellen Treffen mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2020 | 11:00 Uhr