Stand: 30.11.2019 16:10 Uhr

AfD wählt Parteispitze - Tausende protestieren

Während sich heute rund 600 Delegierte beim Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in Braunschweig treffen, um eine neue Parteispitze zu wählen, protestieren draußen Gegner der Partei. Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben 20.000 Menschen gezählt. Die Polizei hatte im Vorfeld bis zu 12.000 Teilnehmer erwartet. Allein dem Braunschweiger "Bündnis gegen Rechts" hatten sich unter dem Motto "Stoppt die AfD" rund 160 Organisationen und Verbände angeschlossen.

Zu Wasser und zu Land: Proteste gegen die AfD 30.11.2019 13:40 Uhr In Braunschweig haben sich am Sonnabend Tausende Menschen versammelt. Sie demonstrieren gegen den Bundesparteitag der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD).







2,96 bei 24 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Andacht im Dom, Kundgebung am Schloss

Die Auftaktkundgebung des Bündnisses startete um neun Uhr. Am Mittag gab es eine Andacht mit Landesbischof Christoph Meyns im Dom. "Wir dürfen nicht schweigen und wegsehen, wenn behauptet wird, Menschen könnten einen unterschiedlichen Wert haben", sagte Meyns. Um kurz vor 13 Uhr erreichte der Demonstrationszug laut Polizei den Schlossplatz. An der dortigen Großkundgebung nahmen am Nachmittag auch Prominente aus Politik, Kultur und Gesellschaft teil. Unter anderem hielt der israelische Autor Sally Perel eine Rede. Er forderte, nie wieder Faschismus und Krieg zuzulassen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) sagte, die AfD überschreite immer wieder rote Linien. Dagegen müssten sich die Bürger klar bekennen.

Braunschweig: Gegner der AfD versammeln sich

























Polizei: Angriffe auf Einsatzkräfte

Die Polizei Braunschweig spricht von einem weitgehend friedlichen Verlauf der Protestaktionen. Es habe aber Zwischenfälle wie Blockaden gegeben, sagte Sprecher Stefan Weinmeister NDR 1 Niedersachsen. Kurz vor Beginn des Parteitags seien wichtige Zufahrtstraßen blockiert worden. Beim Beenden der Aktionen seien zudem Beamte angegriffen worden. Aufgrund von einzelnen Widerständen habe man "unmittelbaren Zwang" angewendet. Festnahmen gab es den Angaben zufolge nicht. Die Polizei rief alle Demonstrationsteilnehmer dazu auf, friedlich zu bleiben. Sie ist eigenen Angaben zufolge an diesem Wochenende mit 1.000 Beamten aus Niedersachsen und weiteren Bundesländern im Einsatz.

Vielseitiger Protest von Kultur, Marketing und Wirtschaft

Wie Bündnis-Sprecher Sebastian Wertmüller vor dem Parteitag mitteilte, wollten sich mehrere Gruppen mit eigenen Aktionen beteiligen: Die Kulturszene mit einer Demonstration, der Marketingbereich mit einer Homepage, auf der sich Personen des öffentlichen Lebens mit Bildern und Aussagen zum Thema AfD und Rassismus äußern. Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig (AGV) wollte einen Plakatwagen durch die Stadt fahren lassen, auf dem eine Aufnahme von Geflüchteten zusammen mit ihren Geschäftsführern zu sehen ist. Volkswagen hat auf Initiative des Betriebsrats seinen Schriftzug am Tagungsort - der Volkswagen-Halle - überdecken lassen.

Weitere Informationen Link AfD-Chef Gauland will Platz machen Zu Beginn des AfD-Parteitags in Braunschweig hat Parteichef Alexander Gauland seinen Posten zur Verfügung gestellt. Er mache "heute Platz für einen Jüngeren". Mehr bei tagesschau.de extern

Protestmarsch am Freitagabend

Die erste Kundgebung fand bereits am Freitagabend statt. Das Bündnis "Nationalismus ist keine Alternative" hatte zu einer Protestaktion aufgerufen. An dem Marsch durch die Braunschweiger Innenstadt beteiligten sich laut Polizei rund 900 Menschen. Nachdem Teilnehmer mehrfach Pyrotechnik abbrannten, wurde der Aufzug vorübergehend gestoppt. Kurz vor 23 Uhr wurde der Aufzug beendet. In der Nacht sei es weitestgehend ruhig geblieben, so die Polizei.

Unter dem Motto "Glänzen statt Ausgrenzen" solle es auch am Sonntag Aktionen geben, kündigten einige Initiativen an.

Tagesschau.de Link Vor AfD-Parteitag: Machtkampf um Gauland-Nachfolge Gaulands Wunsch nach einer geregelten Nachfolge ist in Gefahr. Vor dem AfD-Parteitag gerät sein Wunschkandidat Chrupalla in Bedrängnis. (29.11.2019) extern Link Wohin steuert die AfD? Auf dem Parteitag der AfD in Braunschweig entscheidet die Partei am Sonnabend, wer zukünftig an der Spitze stehen stehen soll. (29.11.2019) extern

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.11.2019 | 19:30 Uhr