Hannover 96 will in Ulm seine Mini-Chance vergrößern Stand: 01.05.2025 13:10 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist drei Spieltage vor dem Saisonende unverhofft ins Aufstiegsrennen zurückgekehrt. Es bietet sich eine Mini-Chance. Gelingt am Sonnabend (13 Uhr) ein Sieg beim SSV Ulm 1846, könnte daraus eine echte Möglichkeit erwachsen.

In "normalen" Spielzeiten wäre es sicher so gewesen: Eine Mannschaft, die nach dem 26. Spieltag auf Rang sechs steht, hätte sich bei der Ausbeute von nur einem Punkt aus den nachfolgenden vier Partien aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Aber was ist schon normal in dieser Zweitliga-Saison, zumindest im oberen Bereich der Tabelle?

Hannover 96 profitiert davon, dass es an der Tabellenspitze keine Dominanz gibt und sich einige Teams trotz aussichtsreicher Position nicht von den Verfolgern absetzen können.

Hannover nur vier Punkte hinter Relegationsrang

Und so reichte den Niedersachsen nach der Entlassung von Trainer André Breitenreiterschon ein Sieg gegen Spitzenreiter 1. FC Köln, um ins schneckenhafte Aufstiegsrennen der Zweiten Liga zurückzukehren. Zwar geht das Team der Interimstrainer Lars Barlemann, Christian Schulz und Köln-Legende Dirk Lottner als Tabellenneunter in den 32. Spieltag, der Rückstand auf den Dritten 1. FC Magdeburg beträgt aber nur vier Zähler.

Die Mini-Chance auf den Aufstieg ist zurück - und kann mit einem Sieg am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) beim Abstiegskandidaten SSV Ulm 1846 konkreter werden.

96-Interimscoach spürt Entschlossenheit des Teams

Barlemann warnte am Maifeiertag aber davor, nach dem Sieg gegen den Tabellenführer nun womöglich die "Spatzen" zu unterschätzen. Die sind Drittletzter und brauchen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. "Was sie in den letzten sechs Spielen gezeigt hat, war beeindruckend. Für jeden Gegner war es zuletzt gegen Ulm ein richtig enges Spiel", unterstrich Barlemann.

Bei seiner eigenen Mannschaft habe er gespürt, wie gut ihr der Erfolg gegen Köln getan habe, so der 96-Coach: "Es herrschte danach eine gelöste Stimmung. Die Jungs haben aber relativ schnell den Schalter umgelegt und sehr gut mitgezogen, weil wir auch im kommenden Spiel gut aussehen möchten."

Gelingt dies, könnte danach vielleicht von einer Chance auf den Aufstieg gesprochen werden - dann ohne den Vorsatz "Mini".

