Ärzte in Niedersachsen bieten neuen Omikron-Impfstoff an

Stand: 27.09.2022 08:13 Uhr

Der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff wird seit Beginn der Woche an Arztpraxen in Niedersachsen ausgeliefert. Auch die 145 mobilen Impfteams erhalten das neue Vakzin.