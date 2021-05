Ärzte halten Aufhebung der Impfreihenfolge für verfrüht Stand: 18.05.2021 14:19 Uhr Die Ärzte in Niedersachsen sind nicht glücklich mit der Aufhebung der Impf-Reihenfolge. Bund und Länder hatten angekündigt, die feste Reihenfolge ab dem 7. Juni aufzuheben.

Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen (KVN) findet die Ansage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unglücklich. Die Wartelisten in den Praxen seien jetzt schon lang, so Haffke. Die KVN rechne mit viel Stress in den Praxen. Die Ärzte in Niedersachsen hätten sich gewünscht, dass das Impfen für alle erst dann freigegeben wird, wenn klar ist, dass ausreichend Impfstoff bereit stehe.

Hausärzte kritisieren verfrühte Öffnung

Auch für Jens Wagenknecht vom Verband der niedersächsischen Hausärzte hätte die Politik noch warten müssen. Die Freigabe nütze zu diesem Zeitpunkt niemanden. Wagenknecht wies darauf hin, dass im Moment noch nicht einmal die Gruppe drei und alle über 60-Jährigen vollständig geimpft seien.

Alle wollen einen Impftermin vor den Sommerferien

Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Bezirk Braunschweig, Thorsten Kleinschmidt, sieht die Ankündigung von Bund und Ländern ebenfalls mit gemischten Gefühlen. Wenn die Impf-Reihenfolge ab dem 7. Juni nicht mehr gelten soll, dann müsse auch genügend Impfstoff da sein. Sonst könne es passieren, dass Patienten in den Arztpraxen massiv Druck ausüben würden, um einen Impftermin vor den Sommerferien zu bekommen.

