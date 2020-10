Ab Montag gelten diese Corona-Regeln in Niedersachsen Stand: 30.10.2020 18:03 Uhr Ein Teil-Lockdown ist nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die einzige Möglichkeit, die Dynamik bei den Corona-Infektionen zu brechen. Das sind die neuen Regeln.

Im Kern geht es darum, persönliche Kontakte so weit wie möglich einzuschränken - egal, ob zu Hause oder außerhalb. Viele Corona-Ausbrüche ließen sich auf den privaten Lebensbereich zurückführen, aber bei vielen sei die Quelle eben auch unklar, sagte Weil am Freitag in einer Regierungserklärung. Deshalb seien so umfassende Einschränkungen nötig. "Wir tun das nicht, um Freiheit einzuschränken, wir tun das auch, um Freiheit zu schützen." Wenn nicht konsequent gegen die steigenden Fallzahlen vorgegangen werde, drohten auch hier Einschnitte wie in anderen europäischen Ländern.

Diese Regeln gelten ab Montag

Drastische Beschränkung von Kontakten - private Treffen sind nur noch mit bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten möglich.

- private Treffen sind nur noch mit bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten möglich. Ausnahmen dazu: Es handelt sich um enge Angehörige oder um Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren . Laut Landesregierung bedeutet das zum Beispiel, dass etwa zwei bereits jeweils in einer eigenen Wohnung lebende erwachsene Kinder sich bei ihren Eltern treffen dürfen, obwohl diese kleine Gruppe aus mehr als zwei Hausständen stammt. Und es bedeutet auch, dass Kinder unter zwölf Jahren beispielsweise nachmittags nach der Schule gemeinsam zu dritt oder auch zu viert bei einem der Kinder in der Wohnung oder im eigenen Garten spielen dürfen

Es handelt sich um oder um . Laut Landesregierung bedeutet das zum Beispiel, dass etwa zwei bereits jeweils in einer eigenen Wohnung lebende erwachsene Kinder sich bei ihren Eltern treffen dürfen, obwohl diese kleine Gruppe aus mehr als zwei Hausständen stammt. Und es bedeutet auch, dass Kinder unter zwölf Jahren beispielsweise nachmittags nach der Schule gemeinsam zu dritt oder auch zu viert bei einem der Kinder in der Wohnung oder im eigenen Garten spielen dürfen Schließung von Gastronomiebetrieben - Abhol- und Bringdienste, Mensen, Kantinen und Cafeterien für Mitarbeiter und Studierende sind ausgenommen

- Abhol- und Bringdienste, Mensen, Kantinen und Cafeterien für Mitarbeiter und Studierende sind ausgenommen Schließung aller Theater , Opern , Konzerthäuser , Messen , Kinos , Freizeitparks , Tierparks , Saunen , Spielhallen und Bordelle

, , , , , , , , und Weihnachtsmärkte dürfen im November nicht stattfinden

dürfen im November nicht stattfinden Schließung von Fitnessstudios und Schwimmbädern

und Schließung von Kosmetikstudios , Massagepraxen und Tattoostudios - Friseursalons bleiben offen

, und - bleiben offen Veranstaltungen im beruflichen Kontext oder Vereinsvorstandssitzungen sind nur noch mit bis zu 50 Besucherinnen und Besuchern zulässig - unter Einhaltung des Abstands, Sitzplätzen und der Alltagsmasken

oder Vereinsvorstandssitzungen sind nur noch mit bis zu 50 Besucherinnen und Besuchern zulässig - unter Einhaltung des Abstands, Sitzplätzen und der Alltagsmasken Die zahlenmäßige Begrenzung gilt nicht für Zusammenkünfte in Kirchen , Friedhofskapellen, Moscheen , Synagogen , anderen Glaubens- oder Gemeindehäuser sowie beim letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle

, Friedhofskapellen, , , anderen Glaubens- oder Gemeindehäuser sowie beim letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle Unternehmen , die stark betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls vom Bund ersetzt - die Größenordnung der Hilfen soll ein Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro haben

, die stark betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls vom Bund ersetzt - die Größenordnung der Hilfen soll ein Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro haben Unternehmen sollen ihren Angestellten Heimarbeit ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist

ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist Touristische Übernachtungen im Inland werden untersagt - Ausnahme sind zwingende Dienstreisen

im Inland werden untersagt - Ausnahme sind zwingende Dienstreisen Eigene Ferienwohnungen oder Ferienhäuser dürfen selbst benutzt werden, dies gilt auch für Dauercamper

oder Ferienhäuser dürfen selbst benutzt werden, dies gilt auch für Dauercamper Profisport nur noch ohne Zuschauer - Freizeitsport weitgehend nicht mehr möglich

nur noch ohne Zuschauer - weitgehend nicht mehr möglich Auch Ladengeschäfte bleiben geöffnet - wenn auch unter Auflagen

- wenn auch unter Auflagen Betrieb an Schulen und Kitas läuft weiter - es gibt aber neue Regeln:

läuft weiter - es gibt aber neue Regeln: Für alle Schüler in weiterführenden Schulen in Corona-Hotspots, also bei einer 7-Tages-Inzidenz über 50, gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht

Steigt der Inzidenzwert in einer Kommune über 100 und verordnet eine Behörde etwa eine Quarantäne für eine Klasse wechselt die Schule vom Präsenzunterricht in den Wechselbetrieb mit geteilten Klassen

Download Aktuelle Niedersächsische Corona-Verordnung Die Landesregierung hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. Sie sind ab dem 2. November gültig. Download (378 KB)

Land liegt bei Infektionen noch unter Bundesdurchschnitt

Die aktualisierte Verordnung des Landes soll vorerst bis Ende November gelten. "Wir befinden uns jetzt in einer entscheidenden Phase in unserem Kampf gegen dieses Virus", sagte der Ministerpräsident weiter. Die Entwicklung der vergangenen Wochen übertreffe alle Erwartungen. Niedersachsen stehe mit rund einem Drittel weniger Corona-Fälle als im Bundesdurchschnitt bislang vergleichsweise gut da. "Mit einem Inzidenzwert von fast 80 sind wir aber auch Teil dieser Infektionsdynamik", so Weil weiter.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.10.2020 | 19:30 Uhr