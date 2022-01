Ab 15. Februar gilt Corona-Testpflicht für Kita-Kinder Stand: 25.01.2022 20:07 Uhr Viele Eltern in Niedersachsen müssen sich vom 15. Februar an auf eine Corona-Testpflicht in Kitas einstellen. Die Testpflicht gilt für Kinder ab drei Jahren.

Diese Pflicht ist dann dreimal wöchentlich vorgesehen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums am Dienstagabend in Hannover mit. Diese Regel solle in die kommende Corona-Verordnung eingearbeitet werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die Kita-Testpflicht bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Ein konkretes Datum stand bislang jedoch noch nicht fest. Die Grünen und die Gewerkschaft ver.di hatten sich nachdrücklich für die Einführung dieser Pflicht eingesetzt.

Die Testpflicht an den Schulen wird ausgeweitet

Das Ministerium hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen auch im Februar noch täglich auf Corona testen müssen. Die bisher bis Ende Januar befristete Testpflicht für diese Gruppe werde zu Beginn des neuen Schulhalbjahrs fortgeführt. Ebenfalls war bereits bekannt, dass die Testpflicht künftig auch für geimpfte und genesene Schüler gelten soll, sofern diese noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

22,4 Prozent der Jugendlichen mit zwei Impfungen

In Niedersachsen sind nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 63,2 Prozent der 12- bis 17-Jährigen grundimmunisiert, 22,4 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

