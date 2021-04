AOK-Studie: 41.000 Versicherte wegen Corona krankgeschrieben Stand: 23.04.2021 12:59 Uhr Im ersten Jahr der Corona-Pandemie haben sich in Niedersachsen 2,7 Prozent der bei der AOK versicherten Beschäftigten wegen Corona krankgemeldet. Die Unterschiede bei den Berufsgruppen sind groß.

Von März 2020 bis Februar 2021 haben landesweit rund 41.000 AOK-Versicherte wegen des Coronavirus am Arbeitsplatz gefehlt. Das belegt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenversicherung. Bei etwa 19.800 Personen konnte Covid-19 sicher nachgewiesen werden. In den übrigen Fällen wurde das Virus anhand von typischen Symptomen und engem Kontakt zu einer Person mit bestätigter Infektion als Verdachtsfall ausgewiesen. Die höchste Anzahl wurde mit 711 Erkrankten je 100.000 Beschäftigten im Monat November 2020 erreicht. Von den Betroffenen mit gesicherter Covid-19-Diagnose mussten 1.250 Personen im Krankenhaus versorgt werden. Das Durchschnittsalter lag hier bei 47 Jahren. 2,2 Prozent der Personen, die stationär behandelt wurden, starben im Krankenhaus.

Videos 7 Min Long-Covid: Corona-Langzeitfolgen werden unterschätzt Nach einer Covid-19-Erkrankung dauert es oft Monate, bis sich Genesene wieder fit fühlen. Die Symptome sind vielfältig. (09.03.2021) 7 Min

Erzieherinnen sind besonders gefährdet

Deutliche Unterschiede zeigen sich bei den verschiedenen Berufsgruppen: Mitarbeitende im Sozial- und Gesundheitsbereich waren im ersten Pandemiejahr am stärksten von Corona-bedingten Krankschreibungen betroffen. Mit 5.846 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte liegen Berufe in der Kinderbetreuung und -erziehung ganz vorne. Es folgen Tätigkeiten in der Haus- und Familienpflege mit 5.229 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte. Über alle Berufsgruppen hinweg gab es durchschnittlich 2.713 Krankschreibungen je 100.000 Beschäftigte. Am wenigsten betroffen war die Landwirtschaft, wo pro 100.000 Beschäftigte nur 856 Erkrankte gezählt wurden.

Deutlich weniger Fälle von Atemwegserkrankungen

Insgesamt ist die Zahl der Krankmeldungen bei der AOK in den ersten zwölf Monaten seit Beginn der Pandemie zurückgegangen. Am deutlichsten spürbar war dies bei den Atemwegserkrankungen, die im Pandemiezeitraum mit 33 Krankschreibungen je 100 AOK-Mitgliedern im Durchschnitt 17 Fälle weniger verursachten als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Krankheitsdauer bei Atemwegserkrankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie psychischen Erkrankungen stieg allerdings an. Mit mehr als 2,9 Millionen Versicherten ist die AOK die größte Krankenversicherung in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2021 | 12:00 Uhr