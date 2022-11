49-Euro-Ticket: Bürger sparen mehrere Hundert Euro Stand: 03.11.2022 12:48 Uhr Bund und Länder haben beschlossen, im Rahmen des Entlastungspakets das 49-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich über teils große Einsparungen freuen.

Das sogenannte Deutschlandticket soll laut Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum 1. Januar eingeführt werden. Bund und Länder stellen für die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets jeweils 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die designierte rot-grüne Landesregierung plant darüber hinaus laut Koalitionsvertrag ein 29-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende. Hier ist der Start offen.

AUDIO: Entlastungspaket: Weil spricht von einem "guten Kompromiss" (03.11.2022) (7 Min) Entlastungspaket: Weil spricht von einem "guten Kompromiss" (03.11.2022) (7 Min)

GVH und BSVG: So viel sparen Bürgerinnen und Bürger

Großraum-Verkehr-Hannover (GVH): Monatsticket Klasse 2 im Abo - Zone A für 59,80 Euro - Einsparungen 130 Euro im Jahr

Großraum-Verkehr-Hannover (GVH): Monatsticket Klasse 2 im Abo - Zonen A, B, C für 97,80 - Einsparungen 585 Euro im Jahr

Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG): Monatsticket - Stadttarif Braunschweig für 70,10 Euro - Einsparungen rund 250 Euro im Jahr

Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG): Monatsticket - Seniorenkarte ab 65 Jahre für 57,80 Euro - Einsparungen rund 100 Euro im Jahr

Deutschlandticket soll Niedersachsen-Ticket ablösen

Das Deutschlandticket soll nach seiner Einführung auch in Regionalbahnen gelten - und das Niedersachsen-Ticket ablösen. Das kostet aktuell 24 Euro pro Tag. Für zusätzlich fünf Euro pro Person können bis zu vier weitere Fahrgäste mit dem Niedersachsen-Ticket fahren. Ab Dezember wird die Fahrkarte teurer.

Weil will Bahnverkehr in Niedersachsen weiter ausbauen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich nach der Einigung in der Bund-Länder-Runde erfreut gezeigt. Niedersachsen könne das bestehende Verkehrsangebot fortsetzen, so Weil. Langfristiges Ziel sei es aber, den Bus- und Bahnverkehr noch weiter auszubauen. Das habe man sich in Niedersachsen für die kommenden Jahre vorgenommen. "Es wäre sehr gut gewesen, wenn wir in dieser Hinsicht auch deutlich mehr Rückenwind vom Bund hätten. Aber diese Diskussion wird sicher weitergehen", so der Ministerpräsident.

49-Euro-Ticket: Es gibt auch Kritik

Es gibt auch Kritik am 49-Euro-Ticket. "Viele einkommensschwache Menschen werden sich dieses Ticket nicht leisten können", sagte Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, in der Tagesschau. Für den Sozialverband Deutschland ist das Deutschlandticket ebenfalls zu teuer. Er wirbt stattdessen für ein 365-Euro-Jahresticket. "Ein Euro pro Tag für Mobilität wäre wirklich sozial verträglich", sagte Verbandschefin Michaela Engelmeier. Stefan Carsten, Stadtgeograf und Zukunftsforscher in Berlin, sagte im Spiegel-Interview, dass das Neun-Euro-Ticket Impulse für eine gesellschaftliche Veränderung gesetzt habe. "Das 49-Euro-Ticket löst dieses Versprechen nicht ein. Es hilft als soziales Instrument für Pendlerinnen und Pendler, weniger für die Mobilitätswende", so Carsten.

