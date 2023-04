Radikale Klima-Demos und gespaltene Friedensbewegung - wie steht es um unsere Protestkultur?

Protest polarisiert - derzeit womöglich besonders? Die Protestaktionen der "Letzten Generation" werden immer radikaler. "Klimakleber" sorgten zuletzt etwa im Osterreiseverkehr am Elbtunnel für Mega-Staus; wutentbrannte Autofahrer attackierten die Aktivisten. Auch das Wohlwollen gegenüber Friedensdemos scheint zu bröckeln, denn die Bewegung ist angesichts des Ukraine-Kriegs gespalten. Gerät die Akzeptanz für große Ziele wie Frieden und Klima in Mitleidenschaft? Wie schauen wir auf die aktuellen Protestformen?

Welche Bilder dominieren derzeit unsere Wahrnehmung von dem demokratisch so wichtigen Recht zu demonstrieren? Zum einen sind es die Klimaaktivistinnen und- aktivisten der "Letzten Generation", die immer radikalere Aktionen wählen. Sie stellen Landespolitikerinnen und Bürgermeistern Ultimaten und erhöhen den Druck mit Störaktionen. Zum anderen wehten gerade um die Osterfeiertage wieder viele Fahnen oder selbstgemalte Plakate mit Friedenstauben darauf. Bei den diesjährigen Ostermärschen ging aber auch ein Riss durch die jahrelang gewachsene Friedens-Bewegung, besonders in puncto Positionierung zum Ukraine-Krieg und gegenüber dem Aggressor Russland. Die Skepsis gegenüber gewissen Aktionen und Positionen wächst. Schmälert das die allgemeine Akzeptanz von Protest und Protestkultur?

Graben zwischen Gesellschaft und Demonstranten?

In Deutschland gibt es eine lange Protesttradition. Die seit 1945 steigende Protestbereitschaft gilt als Teil gelebter Demokratie. Und die Entscheidung für ein bestimmtes Anliegen auf die Straße zu gehen, habe sich in den vergangenen Jahren weiter erhöht - angefangen mit den Pegida-Protesten, über Stuttgart21 und die Demos gegen die Corona-Politik, bis hin zu "Fridays for Future" - so zumindest die Diagnose vieler Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Kommt die Demonstrationsbereitschaft dabei weiterhin aus der Mitte der Gesellschaft? Oder ziehen radikale Positionen und Aktionen eine immer radikalere Anhängerschaft an? Welche Art von Störung muss die Öffentlichkeit in Kauf nehmen, welche braucht sie vielleicht sogar, um aufgerüttelt zu werden?

NDR Info-Moderatorin Susanne Stichler begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Christine Hentschel

Soziologin/Kriminologin an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Hamburg



Dr. Jens-Peter Steffen

Co-Sprecher der Organisation Kooperation für den Frieden, Mitorganisator der Ostermärsche