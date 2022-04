Schwere Waffen für die Ukraine - tun wir uns zu schwer?

Kampflugzeuge, Kriegsschiffe und vor allem Panzer – die Ukraine verlangt seit Wochen nach schweren Waffen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Während einige NATO-Verbündete, allen voran die USA, bereits entschlossen liefern, wirkt die deutsche Position zögerlich bis inkonsequent. Ist sie das wirklich? Mangelt es an Klarheit und Transparenz?

Die Deutschen sind mehrheitlich für Waffenlieferungen

Die Zustimmung der Deutschen zur Ukraine-Politik des Bundeskanzlers nimmt offenbar ab: laut aktuellem ARD-„Deutschlandtrend“ befürworten 55 % der Bevölkerung die Lieferung schwerer Waffen. Und nicht nur die CDU als Oppositionspartei treibt die SPD – in dieser Woche auch mit Beschlussanträgen – vor sich her, auch der Spitze des grünen Koalitionspartners hat sich längst auf die Seite der Befürworter gestellt. Warum also zögert Scholz? Ist es die Angst vor einem Atomkrieg? Oder ist es der Widerstand der Linken in der SPD, der ihn ausbremst? Brauchen wir mehr Klarheit und Transparenz bei den Entscheidungen im Kanzleramt?

Beenden oder verlängern westliche Waffen den Krieg?

Aber die zögerliche Haltung kommt auch bei vielen Menschen gut an: Zeugt es von besonderem Verantwortungsbewusstsein, dem Drängen aus der Ukraine, aber auch von Politik und Öffentlichkeit standzuhalten. Denn über allem steht die Frage: Sorgen westliche Waffen dafür, den Krieg mit einem für die ukrainische Seite akzeptablen Ergebnis zu beenden – oder wird es den Konflikt lediglich verlängern und das Leid vergrößern?

Was könnten deutsche Panzer ausrichten? Und ist die Zögerlichkeit auch Ausdruck einer Mangelwirtschaft in der Bundeswehr? Welche Optionen gibt es für den deutschen Ukraine-Politik in den kommenden Monaten?

Redezeit-Moderator Andreas Bormann begrüßt als Gäste:

Dr. Niklas Schörnig

wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Forschungsgruppe zu modernen Waffensystemen, internationaler Ordnung und Stabilität, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Frankfurt

