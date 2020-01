Stand: 16.01.2020 16:08 Uhr

Treckerdemos geplant: Bauern protestieren wieder

Die Bauern machen wieder mobil und demonstrieren zum Start der Agrarmesse Grüne Woche bundesweit für ihre Interessen. In Norddeutschland wollen sich am Freitag Tausende Landwirte mit ihren Treckern an Protest-Fahrten beteiligen.

Bis zu 2.500 Trecker in Hannover erwartet

In Niedersachsen wollen die Bauern zu einem Treffen nach Hannover fahren. "Wir rechnen mit 2.000 bis 2.500 Traktoren", sagte die Landwirtin Henriette Struß, die für die Initiative Land schafft Verbindung (LSV) die Demo organisiert. "Es wird voll in der Innenstadt", prophezeite ein Polizeisprecher, denn außer den Bauern gehe auch die Klimaschutz-Initiative "Fridays for Future" wieder auf die Straße. Trecker-Korsos machen sich von diversen Städten und Gemeinden außerhalb Hannovers auf den Weg, unter anderem aus Garbsen, Wedemark, Uelzen, Bad Münder, Eschershausen, Bad Nenndorf und Celle. Ziel der Teilnehmer ist der Trammplatz in Hannover, der für die Zeit der Versammlung von 12 bis 15 Uhr voll gesperrt sein wird.

Schleswig-Holstein: Sternfahrt nach Kiel

Videos 04:42 Schleswig-Holstein Magazin Bauern entfachen Mahnfeuer im Norden Schleswig-Holstein Magazin In ganz Norddeutschland haben Bauern im Dezember Mahnfeuer entfacht, um gegen das Agrarpaket des Bundes zu protestieren. Die Aktion soll den Angaben zufolge vor allem den Dialog anregen. Video (04:42 min)

Auch in Schleswig-Holstein wollen sich viele Bauern an dem Aktionstag unter dem Motto "Wir rufen zu Tisch" beteiligen. Dazu ist eine Sternfahrt von sechs Orten im Land nach Kiel geplant. In der Landeshauptstadt werden dann mehrere Hundert Landwirte mit ihren Traktoren erwartet. Ein weiterer Konvoi mit mindestens 100 Treckern soll von Preetz nach Berlin starten.

Vier Demo-Routen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit weitreichenden Verkehrsbeeinträchtigungen auf wichtigen Bundes- und Landesstraßen. Da die Traktor-Konvois nicht überholt werden könnten, sei mit deutlich längeren Fahrzeiten zu rechnen, teilten die Behörden mit. Es werde zeitweise auch zu Vollsperrungen von Streckenabschnitten und Knotenpunkten kommen. Nach Angaben der Veranstalter werden die Konvois in Mecklenburg-Vorpommern um 15 Uhr an vier verschiedenen Orten zu Rundkursen starten. Da die Bauern aus dem ganzen Land anreisen, ist schon von Mittag an mit Behinderungen zu rechnen. Die Route 1 führt von Schwerin nach Wismar und zurück. Route 2 führt von Laage nach Rostock und zurück, Route 3 von Stralsund nach Greifswald und zurück, Route 4 von Neustrelitz nach Neubrandenburg und zurück.

Bremen: Autofahrer müssen Geduld mitbringen

Erstmals seit Beginn der Bauernproteste vor einigen Monaten ist auch Bremen ein zentrales Ziel der Trecker-Sternfahrten. Die Nutzfahrzeuge kommen vor allem aus dem niedersächsischen Umland und auch aus Ostfriesland und dem Emsland. Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen in der Bremer Innenstadt. "Autofahrer müssen Geduld mitbringen, warnte ein Polizeisprecher. Für die Traktoren würden Straßen als Parkflächen gesperrt. Dann müssen die Landwirte zu Fuß zum Marktplatz und zur dortigen Kundgebung, die um 13 Uhr beginnt.

Keine Demo in Hamburg

In Hamburg ist nach Angaben von LSV diesmal keine Treckerdemo geplant. Es werde jedoch in Bergedorf und am Mönckebergbrunnen in der Innenstadt Aktionen geben, "um mit Verbrauchern und Politik vor Ort Gespräche zu führen", sagte Sprecherin Silke Ladiges NDR.de.

Gegenveranstaltung zu "Wir haben es satt"

Im Zentrum der Kritik der Landwirte stehen die neue Düngeverordnung und strengere Vorgaben zum Arten- und Tierschutz. Der bundesweit geplante Aktionstag der Bauern ist auch als Gegenveranstaltung zu einer Demonstration von Umweltschützern am Sonnabend in Berlin geplant, die unter dem Motto "Wir haben es satt" zu einer Agrarwende aufrufen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Demonstrationen von Landwirten. Dabei gab es teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Konvois in Norddeutschland.

Weitere Informationen Bauern-Demo: Tausende Trecker in Hamburg Vor der Umweltministerkonferenz haben Tausende Landwirtinnen und Landwirte aus dem Norden ihrem Ärger Luft gemacht: 3.500 Traktoren rollten zu einer Demonstration nach Hamburg. mehr Kommentar Kommentar zu Protesten: Viele Probleme hausgemacht Kommentar Tausende Landwirte protestieren gegen die Agrarpolitik des Bundes. Statt zu klagen, sollten die Bauern lieber Lösungen für mehr Naturschutz anbieten, meint Claudia Plaß. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 13.01.2020 | 11:15 Uhr