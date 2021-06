Transall verabschiedet sich mit Flug über Norddeutschland Stand: 03.06.2021 10:30 Uhr Die Bundeswehr stellt nach 50 Jahren ihre Transall-Maschinen außer Dienst. Das legendäre Transportflugzeug C-160 ist heute auf Abschiedstour über Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.

Mit einer 1.300 Flugkilometer langen Tour einer Retro-Transall durch Norddeutschland will das Lufttransportgeschwader 63 das Transportflugzeug aus der Bundeswehr verabschieden. Nach dem Start am Donnerstagmorgen im schleswig-holsteinischen Hohn wird die Crew des Fliegers mit Sonderlackierung insgesamt zwölf Stationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern anfliegen.

Überflüge, aber auch Landungen

Die Überflüge über die Flugplätze sollen in Formation stattfinden. Aber auch Landungen sind geplant - so beispielsweise im niedersächsischen Faßberg um 11.30 Uhr zu einem Mittagessen und als sogenannter "Stop & Go" mit direkt angeschlossenem Start um 13.40 Uhr in Neubrandenburg-Trollenhagen, um 14 Uhr in Anklam und 14.30 Uhr in Barth an der Ostseeküste. Eine zweite Maschine bleibt dabei jeweils in der Luft und umkreist die Flugplätze. Den Flughafen Rostock-Laage und die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel wollen beide Maschinen kurz vor 15 Uhr und um 15.35 Uhr überfliegen. Für 15.50 Uhr ist die Landung am Fliegerhorst Hohn geplant. Im August soll es eine zweite Abschiedstour der Transport-Propellermaschinen Transall über Süddeutschland geben.

Airbus-Maschinen ersetzen Transall

Nach ihrer Ausmusterung Ende des Jahres wird ein Großteil der Transall-Maschinen der Bundeswehr dann verschrottet, einige wenige Flugzeuge gehen in Museen. Sie werden künftig ersetzt durch Airbus-Maschinen vom Typ A400M aus dem europäischen Luftfahrtprogramm der nationalen Luftstreitkräfte.

