Die 20er-Jahre beginnen im Norden meist friedlich

Willkommen in den Zwanzigern: Das neue Jahrzehnt hat in der Nacht zu Mittwoch - zumindest nach der landläufigen Zeitrechnung - begonnen. Im Norden ist es dabei meist friedlich geblieben.

In der Hamburger Innenstadt begrüßten Zehntausende Menschen feierlich das neue Jahr. An den Landungsbrücken verfolgten mehrere Tausend Menschen das Silvester-Feuerwerk.

Mehr Brände als in den Vorjahren in Hamburg

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr vom frühen Neujahrsmorgen rückten die Einsatzkräfte zu 744 Rettungseinsätzen aus. Zudem gab es in der Silvesternacht deutlich mehr Brände als in den vergangenen Jahren. Demnach wurde die Feuerwehr zwischen 18 und 6 Uhr 475 Mal zu Brandeinsätzen gerufen. Häufig seien es nur kleinere Feuer wie brennende Mülltonnen gewesen. Allerdings gab es auch zwei größere Brände in Hamburg: Im Stadtteil Wilhelmsburg brannte ein Reetdach. Ob ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer noch in der Nacht löschen. In Barmbek-Nord geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand, das Haus wurde evakuiert und 13 Bewohner mussten im Großraumrettungswagen betreut werden. Verletzte gab es bei den Bränden nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Nach Angaben der Feuerwehr kann auch das trockene Wetter ein Grund für die Zunahme der Brände sein.

Streifenwagen brennt aus - sonst "relativ ruhig"

Im Stadtteil Steilshoop brannte ein Streifenwagen der Polizei aus. Die Polizisten seien im Einsatz gewesen und nicht am Wagen, als unbekannte Täter zunächst eine Scheibe einschlugen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Anschließend hätten sie einen Böller hineingeworfen.

Laut Polizei kam es ansonsten zu keinen größeren Zwischenfällen. Es habe auch keine Häufungen von sexualisierter Gewalt oder Angriffen gegen Rettungskräfte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. "Es war relativ ruhig." Auch das erstmals ausgesprochene Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster sei offensichtlich zumeist eingehalten worden. Gegen Mitternacht habe die Polizei am Jungfernstieg 5.000 Besucher gezählt, aber nur wenige Verstöße gegen das Verbot beobachtet. Vereinzelt wurde Pyrotechnik durch die Polizei konfisziert.

Nebel in Schleswig-Holstein größtes Problem

Auch die Polizei in Schleswig-Holstein musste nach eigenen Angaben nicht zu größeren Einsätzen ausrücken. "Der Nebel ist aktuell unser größtes Problem", sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Er habe zu mehreren Verkehrsunfällen und zur teilweisen Sperrung der Autobahn A23 geführt. Sonst sei die Silvesternacht im nördlichsten Bundesland ruhig gewesen.

Ebenso wie die Polizei verzeichneten auch die Rettungskräfte im Norden keine Großeinsätze. Bis Mitternacht sei es ruhig gewesen, danach sei man gut beschäftigt gewesen, teilte die Rettungsleitstelle in Lübeck mit. Ein 15-Jähriger habe mehrere Finger verloren, es habe auch andere Verletzungen durch Feuerwerkskörper gegeben. Zudem habe es einige Körperverletzungen gegeben.

Einsätze in Niedersachsen im üblichen Rahmen

In Niedersachsen blieben die Polizeieinsätze im üblichen Rahmen, hieß es von den Leitstellen. "Wir haben viele Einsätze", sagte ein Sprecher der Leitstelle in Osnabrück. "Kleinbrände hier und da, Schlägereien hier und da", hieß es von der Polizei in Lüneburg. Größere Einsatzlagen gab es nicht. In Hannover habe sich das Böllerverbot für die Innenstadt bemerkbar gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei: "Es war hier ganz ruhig, es gab wenig Probleme."

Schule in Bad Pyrmont brennt ab

Ein Feuerwerkskörper löste vermutlich einen Brand in einer Grundschule in Bad Pyrmont aus. Das Feuer brach am Dienstagabend im Dach des Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Ein anliegendes Wohnhaus musste evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Dach der Schule fiel zum Teil ein. Die Grundschule kann bis auf Weiteres nicht benutzt werden, da sie als einsturzgefährdet gilt.

Ruhige Silvesternacht in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen das neue Jahr ohne größere Zwischenfälle begrüßt. Bis kurz nach Mitternacht gab es laut Polizei Rostock keine größeren Polizei- oder Rettungseinsätze. Die Polizei in Neubrandenburg beschrieb den Start in die Silvesternacht ebenfalls als verhältnismäßig ruhig. Bis auf ein paar kleinere Brände und einen brennenden Balkon sei alles Ordnung, hieß es kurz nach Mitternacht.

