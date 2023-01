Stand: 24.01.2023 17:48 Uhr Serie zum Handwerk: Ideen und Lösungen in der Nachwuchskrise

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) beziffert die nicht besetzten Stellen im Handwerk mit 150.000. Die Situation könnte sogar noch gravierender sein, da nicht alle offenen Stellen gemeldet werden. In einer Schätzung geht der Verband von rund 250.000 offenen Stellen aus. Die Folgen des Mangels machen sich bei wichtigen privaten und gesellschaftspolitischen Zielen bemerkbar, wie zum Beispiel beim Wohnungsbau und bei klimarelevanten Projekten, die so verzögert werden. Welche Strategien gibt es dagegen? Wie können mehr Auszubildende gewonnen werden? Sind neue Arbeitsmodelle und mehr Freizeit ein Anreiz? Reportagen über Lösungen und Probleme aus dem Leben von Handwerkerinnen und Handwerkern in Norddeutschland.