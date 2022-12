Schlickproblem im Hamburger Hafen: Fragen und Antworten

Nach Behördenangaben werden in diesem Jahr etwa 40 Millionen Kubikmeter Schlick aus der Fahrrinne gebaggert, was rund zehn Millionen Kubikmeter mehr Material ist als für die Elbvertiefung 2019 und 2020 bewegt wurde. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes nennt drei Gründe als Ursache für das aktuelle Schlickproblem: Die neu gebaggerten Böschungen unter Wasser seien offenbar nicht stabil genug, immer wieder breche daraus Sediment heraus. Daneben habe es im vergangenen Winter mehrere Sturmfluten gegeben, die mehr Schlick gebracht hätten. Und drittens sei weniger Wasser als sonst vom Oberlauf der Elbe gekommen.

Laut Hamburgs scheidendem Wirtschaftssenator Michael Westhagemann sind die Prognosen zum Sedimentaufkommen in der Elbe nicht so eingetroffen wie vorhergesehen. Nach Ansicht von Experten liege das am Klimawandel. Stürme hätten zudem für mehr Schlick gesorgt. Die Elbe sei nicht das einzige betroffene Gebiet. Weltweit habe die Menge an Sedimenten in fast allen Häfen zugenommen. Das sei ein Indiz für die Klimaveränderung.

Aus Sicht von Umweltverbänden und Krabbenfischern hat auch die Vertiefung der Elbe selbst dazu geführt, dass Sand und Schlick nicht mehr vom Binnenland ins Meer wanderten, sondern umgekehrt stromauf vom Meer in Richtung Binnenland. Das liege daran, dass die Flut im Tidebereich des vertieften Flusses kürzer wird und mit größerer Strömungsgeschwindigkeit komme als die Ebbe, die länger dauere und langsamer fließe.

Nach der letzten Elbvertiefung sollten Schiffe mit mehr Tiefgang den Hamburger Hafen ansteuern können. Mit der mehr als 800 Millionen Euro teuren Elbvertiefung sollte der zulässige Tiefgang für Frachter auf 14,50 Meter bei Flut und auf 13,50 Meter tideunabhängig erhöht werden. Doch weil zu viel Schlick in der Elbe ist, entschied die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes Anfang November 2022, die schiffbare Wassertiefe zwischen Hamburg und der Nordsee um einen Meter zu reduzieren - mit der Begründung, dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwa drei Mal so viele Sturmfluten und einen äußerst geringen Wasserabfluss gegeben habe. Die Einschränkung gilt vorerst bis zum 30. November 2023. Für die erst Ende Januar 2022 vom Bund für abgeschlossen erklärte Elbvertiefung bedeutet dies nun nur noch Verbesserungen im Tiefgang von 20 bis 90 Zentimetern.

Die Frage, wo die Sedimentmassen entsorgt werden können, ist immer wieder Anlass für Streit, Verhandlungen und Diskussionen zwischen Hamburg und seinen Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bislang hat Hamburg einen Teil des Baggerguts direkt hinter der Landesgrenze bei Wedel wieder in die Elbe gekippt. Der Schlick treibt von dort aber weiter, entweder flussabwärts, meist jedoch wieder flussaufwärts in den Hafen.

Ein weiterer Ort, an dem Elbschlick verklappt wird, ist vor Helgoland bei der Tonne E3. Doch das in einer Vereinbarung zwischen den Ländern festgelegte Kontingent ist bis Ende des Jahres ausgeschöpft.

Bei den Vereinbarungen zur Verklappung geht es nicht nur um Schlick, sondern auch um viel Geld. Bislang war es für die Verklappung vor Helgoland so geregelt, dass Hamburg pro Tonne abgelagertem Schlick fünf Euro gezahlt hat - freiwillig an die Stifung Nationalpark Wattenmeer. Das waren bisher laut Schleswig-Holsteinischem Rechnungshof 50 Millionen Euro.

In Hamburg wird die Elbvertiefung gerade kontrovers diskutiert. Hamburgs Grüne bezeichnen die Elbvertiefung als gescheitert. Die Hafenwirtschaft fordert ein Machtwort des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher. Dieser sieht die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens in Gefahr und kritisierte die Entscheidung, die schiffbare Wassertiefe der Elbe um einen Meter zu verringern. Große Containerschiffe haben damit weniger Spielraum für den Warentransport über die Elbe, was auch die Hafenwirtschaft erbost. Als Ursache sieht Tschentscher eine unzureichende personelle und technische Ausstattung der Wasserstraßenverwaltung sowie politische Widerstände gegen Hamburger Pläne, den Schlick ab 2023 auch nahe der als Exklave zu Hamburg gehörenden Vogelschutzinsel Scharhörn im Nationalpark Wattenmeer abzulagern. Tschentscher und Handelskammer-Präses Norbert Aust fordern einen nationalen Hafengipfel.

Die Pläne Hamburgs, von Januar 2023 an Elbschlick vor der Hamburger Vogelschutzinsel Scharhörn zu verklappen, stoßen bei der Stadt Cuxhaven und dem Land Niedersachsen auf Ablehnung. Bereits die im Oktober abgewählte Große Koalition war dagegen. Die neue rot-grüne Landesregierung hat diese Ablehnung sogar in ihrem Koalitionsvertrag verankert. "Wir lehnen Schlickverklappungen vor der Vogelschutzinsel Scharhörn strikt ab und werden nötigenfalls rechtliche Schritte ergreifen", heißt es da. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) bekräftigte dieses vor dem Hafengipfel am 9. Dezember erneut. Das Land befürchtet, dass Sedimente, die noch dazu mit Schadstoffen belastet sein könnten, an die niedersächsische Küste geschwemmt werden. Lies forderte eine "ökologische Sedimentstrategie". Die Sedimente, wie der Schlick in der Fachsprache heißt, seien viel zu schade zum Verklappen. Sie müssten sinnvoll genutzt werden, etwa zum Deichbau.

Im Konflikt um die Ablagerung des Schlicks unterstützt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Gespräche mit den Nachbarländern. Der Hamburger Hafen sei von überregionaler Bedeutung. "Schleswig-Holstein steht deshalb auch weiterhin als Partner für konstruktive und vor allem nachhaltige Lösungen bereit." Eine Verklappung des Schlicks bei Scharhörn lehnt Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ab. "Eine solche Lösung wäre auch rechtlich nicht möglich, da eine konkrete Gefahr für nahe gelegene schleswig-holsteinische Schutzgebiete zu erwarten wäre", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Diskutiert wird in Schleswig-Holstein über die Anschlussvereinbarung zur Schlickentsorgung vor Helgoland. Es geht dabei auch ums Geld: So kritisiert die Opposition, dass das Parlament derzeit keinen Einfluss darauf habe, was mit den Einnahmen passiert, wenn es in die Stiftung Nationalpark Wattenmeer und nicht in den Landeshaushalt fließt.

Angesichts des Streits zwischen Hamburg und dem Bund um die Fahrrinnentiefe der Elbe wollen auch Umweltverbände bei einem nationalen Hafengipfel mitreden. "Die Verbände erwarten, dass sie an dem von Bürgermeister Tschentscher geforderten 'Schlickgipfel' mit dem Bund, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligt werden", teilten NABU, BUND und WWF mit. "Es ist eine politische und behördliche Bankrotterklärung, wenn Hamburg ohne Not die Fahrrinne der Elbe einen Meter tiefer halten möchte und mit dauerhaften, massiven Baggerarbeiten den ganzen Fluss zugrunde richtet. Es muss Schluss sein mit der sinnlosen Baggerei, bevor die ökologischen Schäden irreparabel sind." Hamburg und die Bundesregierung dürften jetzt nicht mehr, sondern müssten weniger baggern, damit sich das Ökosystem der Elbe stabilisieren könne, erneuerten die im Aktionsbündnis lebendige Tideelbe zusammengeschlossenen Verbände ihre Forderungen. Es sei nicht erforderlich, dass jedes Schiff zu jeder Zeit den Hamburger Hafen anlaufen könne, wenn in Wilhelmshaven ausreichend Kapazitäten für die Abfertigung der größten Schiffe der Welt vorhanden seien.

Wenn der Schlick in der Elbmündung verklappt würde, würde er flussaufwärts ziehen, so die Argumentation der Krabbenfischer. Das hätte negative Auswirkungen auf den Bestand der Krabben. Der Vorsitzende der Sparte Krabbenfischerei im Landesfischereiverband, Jan Möller, erklärte: "Im Gegensatz zu früher ist das Nordseewasser deutlich klarer." Was sich im ersten Moment positiv anhöre, habe drastische Folgen für den Krabbenbestand. "Durch die fehlende Trübung sind Krabben für ihre Fressfeinde, die Wittlinge, deutlich leichter auszumachen." Die fehlende Trübung führen die Krabbenfischer auf eine Sandschicht zurück, die sich auf dem Boden des Wattenmeeres vor den Küsten gelegt hat, sodass weniger Sediment im Wasser gelöst ist.

An der Ems sei man dazu übergegangen, die Sedimente teilweise an Land zu verbringen und somit die Kreislaufbaggerei zu beenden, sagt der Vorsitzende des Verbands der Deutschen Kutter- und Küstenfischer, Dirk Sander. Die Küstenfischerei fordere deshalb mit Nachdruck, die Sedimente entweder an Land nachhaltig zu entsorgen beziehungsweise weiterzuverwenden oder sie soweit draußen auf See zu verbringen, dass sie nicht weiter die Fanggründe und Wattenbereiche belasten. Die Krabbenfischer in Schleswig-Holstein befürchten, dass die Krabbenbestände zurückgehen. Die ausgebaggerten Sedimente sollten entweder an Land oder weit draußen im Meer entsorgt werden, fordern sie.