Naturschutz: Warum auch strenge Schutzgebiete nicht helfen Stand: 05.01.2023 16:53 Uhr Mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stellen: Das ist das Ziel des Weltnaturgipfels in Montreal. Deutschland scheint diese Vorgabe längst zu erfüllen. Doch das ist auch eine Definitionsfrage. In der Praxis kann es ganz anders aussehen.

Für Tiere und Pflanzen gibt es in Deutschland eine große Bandbreite an verschiedenen Schutzgebieten: Naturparks, Vogelschutzgebiete, Biosphärenreservate, Nationalparks. Alle haben unterschiedliche Ziele. So können durch die Kategorie "Naturdenkmäler" auch nur einzelne Bäume geschützt sein, "Naturparks" darf man sogar landwirtschaftlich nutzen. Rechnet man all diese Gebiete zusammen, stehen fast 40 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands unter Schutz - das klingt nach viel, aber die Artenvielfalt in Deutschland leidet trotzdem. Das haben Studien in den vergangenen Jahren gezeigt, zum Beispiel zum Insektensterben, aber auch zur geringen genetischen Vielfalt bei Rotwild.

AUDIO: Weltnaturgipfel: "Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen" (8 Min) Weltnaturgipfel: "Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen" (8 Min)

Nur sieben Prozent der Landesfläche streng geschützt

Wirklich streng geschützt sind in Deutschland nämlich nur zwei Kategorien. Streng geschützt bedeutet, dass der Naturschutz über den Bedürfnissen des Menschen steht. Das gilt in Nationalparks, deren Flächenanteil bei nur 0,6 Prozent liegt, und in Naturschutzgebieten - sie machen 6,3 Prozent der Fläche in Deutschland aus. Dort ist die landwirtschaftliche Nutzung untersagt, Spaziergänger dürfen kein Feuer machen und müssen auf den ausgeschilderten Wegen bleiben.

Magnus Wessel vom Naturschutzbund Deutschland findet das deutsche System zwar ausgeklügelt. Trotzdem brauche es ein besseres Management, zum Beispiel um sicherzustellen, dass die festgelegten Gebote und Regeln auch wirklich durchgesetzt werden. Und generell seien auch die Schutzgebiete vom Klimawandel und Pestizideintrag von außen betroffen. Naturschützer und Forschende verweisen außerdem auf ein weiteres Problem: Die geschützten Flächen hängen oft nicht zusammen - so werden die Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen zerschnitten, wodurch es schwerer für sie wird, zu überleben.

S-Bahn-Linie soll durch das Naturschutzgebiet "Ahrensburger Tunneltal" führen

Noch weiter zerschnitten wird womöglich bald das Naturschutzgebiet "Ahrensburger Tunneltal" in Schleswig-Holstein. Es dient vor allem dem Tierschutz, unter anderem soll dort der Kammmolch geschützt werden. Außerdem ist es ein archäologisches Schutzgebiet, da dort die ältesten Pfeile der Menschheit gefunden wurden. Aber obwohl es mit dem Etikett "Naturschutzgebiet" unter die obersten Schutzkategorien fällt, will die Deutsche Bahn nun Gleise für eine S-Bahn-Linie durch das Naturschutzgebiet bauen. Allerdings gibt es jetzt Vorschläge, den Schallschutz zu verbessern.

Seit Mai 2021 baut die Deutsche Bahn die Verbindung zwischen Altona und Bad Oldesloe über Ahrensburg aus. Dabei kommen sich womöglich ausgerechnet Klima- und Naturschutz in die Quere: Den Bau einer S-Bahn-Trasse rechtfertigt die Deutsche Bahn damit, dass der klimaschonende Nahverkehr vorangetrieben wird. Mathias Glaubrecht, Professor für Zoologie an der Universität Hamburg, wertet das als Scheinargument. Das entscheidende Motiv für den Ausbau seien eher ökonomische Interessen. "Solche wirtschaftlichen Argumente überwiegen immer wieder gegenüber dem Schutzstatus ausgewiesener Gebiete", sagt Glaubrecht. "Daran ist zu sehen, wie fragil der Schutz ist." Das Beispiel Ahrensburg zeige, dass der Anteil der Schutzgebiete auf dem Papier allein noch keine Gesamtlösung ist.

Schutzgebiete im Detail - was ist wie geschützt?

Nationalpark Hier gilt die Natur als stark geschützt. Auf dem überwiegenden Anteil darf der Mensch nicht eingreifen, damit die Pflanzen und Tiere hier ihre eigenen Dynamiken entwickeln können. Spaziergänger müssen auf festgelegten Wegen bleiben, sportliche Aktivitäten wie Kitesurfen und Drachensteigen sind nur in bestimmten Bereichen erlaubt. Nationalparks sind in Deutschland zum Beispiel der Bayerische Wald, im Küstenbereich das Wattenmeer. Naturschutzgebiete Neben den Nationalparks gehören sie zu den am strengsten geschützten Gebieten. Die Nutzung ist nur dann erlaubt, wenn sie dem Schutzziel nicht entgegen steht. Ansonsten ist das Eingreifen und Verändern dieses Gebiets untersagt, das heißt, hier darf im Prinzip auch nicht gebaut werden, um den Lebensraum der darin wildlebenden Pflanzen- und Tierarten zu gewährleisten. In Naturschutzgebieten darf nicht gezeltet oder gegrillt werden, Hunde müssen angeleint sein, Besucherinnen und Besucher dürfen nichts pflücken. In Deutschland stehen 6,4 Prozent der Fläche unter Naturschutz. Biosphärenreservate Diese Schutzgebiete sollen als Modellregionen für das Zusammenleben von Mensch und Natur dienen. Die vom Menschen geprägten Natur- und Kulturlandschaften und die damit gewachsene Arten- und Biotopvielfalt stehen unter Schutz. Die Gebiete sind in verschiedene Zonen unterteilt, in denen unterschiedliche Regeln gelten. Tourismus und nachhaltiges Wirtschaften wird hier gefördert. In Deutschland sind zum Beispiel die Flusslandschaft Elbe, der Schaalsee, die Rhön und der Pfälzerwald-Nordvogesen als Biosphärenreservat deklariert. Naturparks Sie dürfen wirtschaftlich und touristisch genutzt werden, aber im Einklang mit der Natur. Auch hier sollen Besucherinnen und Besucher keine Pflanzen abreißen und auf den ausgeschilderten Wegen bleiben. Fast 27 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind als Naturpark deklariert, unter anderem die Lüneburger Heide und das Siebengebirge. Landschaftsschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete dienen der Erhaltung und Entwicklung der Natur. Sie sollen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts beseitigen und deren Leistungs- und Funktionsfähigkeit wiederherstellen. Diese Gebiete dürfen nicht neu bebaut werden. Dennoch darf der Mensch hier stark eingreifen, zum Beispiel durch die Düngung von Feldern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Wissen | 04.01.2023 | 15:53 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Umweltschutz