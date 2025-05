Fernwärme abgeschaltet: Südstadt-Center Rostock ohne Heizung Stand: 08.05.2025 07:34 Uhr Dem Südstadt-Center Rostock ist wegen offener Rechnungen erneut die Fernwärme abgeschaltet worden. Eine Notgemeinschaft soll künftige Versorgungsausfälle vermeiden.

Im Südstadt-Center in Rostock bleiben seit Donnerstagmorgen die Heizungen kalt. Nach Angaben der Stadtwerke Rostock begleiche das Unternehmen seit 2023 die Rechnungen entweder gar nicht oder nicht in der vereinbarten Höhe. Bereits im März war die Fernwärme im Südstadt-Center für einige Tage abgestellt worden. Auch das Klenow Tor in Rostock Groß Klein war bereits betroffen - beide Einkaufszentren gehören der Immobilienfirma Hedera Bauwert aus Berlin.

Gründung einer Mieternotgemeinschaft

Dutzende Geschäfte im Südstadt-Center sind von der Abschaltung betroffen - darunter ein Bäcker, ein Supermarkt, eine Apotheke und weitere Läden. Hannes Werner, der im Center ein Optiker-Geschäft betreibt, berichtete von einer Mieterversammlung am Mittwochmorgen. Dort sei beschlossen worden, eine Mieternotgemeinschaft zu gründen. Gemeinsam mit einem Anwalt wollen die Mieter künftig direkt mit den Stadtwerken abrechnen und die Zahlungen für die Fernwärme selbst leisten.

Laut Kai-Uwe Glause vom Mieterverein Rostock können Mieternotgemeinschaften dann gegründet werden, wenn Vermieter ihrer Pflicht zur Zahlung von Versorgungsleistungen nicht nachkommen. Die Mieter treten seinen Angaben zufolge in solchen Fällen geschlossen gegenüber dem Versorger auf, um eine direkte Zahlungsvereinbarung treffen und Versorgungslücken vermeiden zu können. Voraussetzung sei, dass der Versorger bereit sei, mit der Gemeinschaft zu kooperieren, und dass ein Ansprechpartner benannt werde.

