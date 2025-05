Auf Damm festgefahren: Passagierschiff steckt neun Stunden fest Stand: 08.05.2025 08:16 Uhr Ein Passagierschiff ist am Mittwoch kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen Harlesiel (Landkreis Wittmund) auf einen Damm aufgelaufen. Laut Wasserschutzpolizei war die Ruderanlage außer Funktion.

Die Besatzung konnte das Schiff wegen Ebbe nicht befreien und musste das nächste Hochwasser abwarten, so die Polizei. Sieben der fünfzehn Passagiere an Bord der "Jens Albrecht III" wurden zwischenzeitlich auf ein anderes Schiff gebracht. Ein Privatmann hatte den Angaben zufolge seine Hilfe angeboten. Die übrigen acht Fahrgäste und drei Besatzungsmitglieder seien auf eigenen Wunsch an Bord geblieben, so die Wasserschutzpolizei. Gegen 19.45 Uhr konnte das Schiff den Angaben zufolge in den Hafen zurückkehren - auf den Damm aufgelaufen war es gegen 10.10 Uhr.

Technischer Ausfall war Ursache

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war die Bordelektronik und deshalb auch die Ruderanlage ausgefallen. Das Schiff darf der Polizei zufolge vorerst nicht weiterfahren. Am Freitag soll es begutachtet werden, um mögliche Schäden festzustellen oder es wieder freizugeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.05.2025 | 06:30 Uhr