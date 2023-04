Maskenpflicht in Kliniken: Letzte Corona-Regeln laufen aus Stand: 06.04.2023 13:09 Uhr Am Karfreitag läuft die Maskenpflicht für Besucher in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen aus. Damit endet die letzte bundesweit geregelte Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Doch die Einrichtungen können von sich aus weiter eine Maskenpflicht anordnen.

Die Aufhebung der im Infektionsschutzgesetz festgelegten letzten Maskenpflichten etwa für Patienten in Arztpraxen oder Besucher von Krankenhäusern fällt in eine Zeit, in der die Zahl der Corona-Neuinfektionen bundesweit gering ist, auch wenn deren Aussagekraft stark eingeschränkt ist. Denn es ist anzunehmen, dass die Menschen sich seit spätestens Ende Februar deutlich weniger testen, da es seitdem keinen generellen Anspruch mehr auf kostenlose Tests gibt. Das Robert Koch-Institut stuft die Gefährdung durch Covid-19 in Deutschland derzeit insgesamt als moderat ein. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung traf sich in dieser Woche zum letzten Mal.

Lauterbach: Pandemie in Deutschland erfolgreich bewältigt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Corona-Pandemie in Deutschland als beendet an. Betrachte man den Stand etwa bei den Virus-Varianten, den Impfungen und den noch vorkommenden Klinikfällen, könne man sagen, dass die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen sei, sagte Lauterbach. "Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz." Gleichwohl würde man manche Maßnahmen in der Nachbetrachtung nicht mehr so machen. "Ich glaube, dass die langen Schulschließungen so nicht notwendig gewesen sind", nannte Lauterbach ein konkretes Beispiel.

Maskenpflicht über Hausrecht weiter möglich

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD zeigte sich "dankbar und froh, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir guten Gewissens sagen können, jede und jeder von uns kann und sollte weiterhin eigenverantwortlich handeln und bei Bedarf beispielsweise zur Maske greifen". Zudem gilt: Kliniken und Arztpraxen können auch weiterhin über das Hausrecht Maskenpflicht in ihren Räumen anordnen.

Das Klinikum in Lüneburg und die Elbe Kliniken im Landkreis Stade bitten etwa weiter darum, eine medizinische Maske zu tragen. So sollen geschwächte Menschen geschützt werden. In Stade und Buxtehude habe man zudem die Erfahrung gemacht, dass nach dem Wegfall der Maskenpflicht beim Pflegepersonal plötzlich überdurchschnittlich viele Mitarbeitende krank geworden seien, heißt es von den Elbe Kliniken.

Krankenhausgesellschaft freut Masken-Aus - Patientenschützer kritisch

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zeigte sich erfreut über das Ende der Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen. "Wir begrüßen, dass die Entscheidung über mögliche Maßnahmen nun bei den Krankenhäusern liegt", sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. Kliniken seien es gewohnt, auch unabhängig von Corona zum Schutz ihrer Patienten Hygienemaßnahmen festzulegen. Nun trete man in eine neue Phase im Umgang mit Corona ein. "Krankenhäuser werden dann individuell nach der jeweiligen Situation entscheiden, welche Maßnahme sie ergreifen", sagte Gaß.

Deutliche Kritik am Masken-Aus äußerte dagegen die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Eugen Brysch, sagte es sei nicht schlimm, Fehler zu machen. "Schlimm ist nur, nichts aus Fehlern zu lernen", so Brysch. Das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen zeige das überdeutlich. "Die Pflegeheime in Deutschland bleiben weiterhin unvorbereitet, eine nationale Pandemie-Strategie fehlt", kritisierte er. "Schon bei der Bevorratung von Masken, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung hinkt die Bundesregierung zeitlich massiv hinterher", sagte Brysch weiter. "Auch fehlen angepasste Strategien, Ketteninfektionen in einer Pflegeeinrichtung schnell und zielgerichtet zu unterbrechen."

AUDIO: Corona-Impfung per Nasenspray? "In Deutschland frühestens in zwei Jahren" (6 Min) Corona-Impfung per Nasenspray? "In Deutschland frühestens in zwei Jahren" (6 Min)

Wer finanziert künftig die Corona-Impfungen?

Weitere Informationen Impfzentren schließen, Corona aber noch da - und jetzt? Ende März endete auch in den letzten sieben verbliebenen Impfzentren in Schleswig-Holstein der Betrieb. Wer sollte sich überhaupt noch einmal impfen lassen? mehr

Noch offen ist, wie es künftig mit der Finanzierung von Corona-Impfungen weitergehen soll. Denn zusammen mit der Maskenpflicht im medizinischen Bereich läuft auch die bisherige Corona-Impfverordnung aus. Den Impfstoff allein übernimmt noch bis Ende des Jahres der Bund, das Impfhonorar und das Zubehör aber nur noch bis zum 7. April. Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) teilte mit: "Impfwillige Personen müssen ab dem 8. April mit einer Selbstbeteiligung rechnen."

Hintergrund ist, dass die Corona-Impfungen in die reguläre Versorgung übergehen sollen. Gesundheitsminister Lauterbach zeigte sich enttäuscht, dass sich die Selbstverwaltung aus Krankenkassen und Ärzten noch nicht auf den künftigen Preis zur Kostenerstattung geeinigt hätten. Deshalb habe er die Beteiligten zu einem Gespräch mit ihm eingeladen. Eine Impflücke wolle er verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.04.2023 | 07:49 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus